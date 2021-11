Avião que levava Marília Mendonça teria feito pouso forçado, diz polícia

Bombeiros trabalham no resgate de corpos vítimas de acidente aéreo (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O piloto que comandava o avião que levava a cantora Marília Mendonça para Caratinga , no Vale do Rio Doce, teria tentado fazer um pouso forçado. O avião colidiu com as pedras da cachoeira e todos os cinco tripulantes morreram no local