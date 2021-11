Carnaval: confira programação on-line para este fim de semana

Danniel Maestri (esq) e Lelo Lobão (dir) conduzem o bloco Baianeiros (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

As atrações

Batucadas que vão do samba-enredo aos tambores baianos vão se misturar em um encontro na tarde de domingo (7/11) para os saudosos amantes do carnaval. O festival on-line 'Carnaval Além do Horizonte' realiza a edição primavera a partir das 16h.O encontro contará com pocket shows de mais quatro ícones da folia belo-horizontina: o axé do Baianeiros, a batucada do Batuque Coletivo, as canções infantis de Os Baianinhas e toda a diversidade da festa Absurda.O objetivo é mostrar a força criativa e artística do novo carnaval de rua de Belo Horizonte, exaltando a diversidade de estilos e culturais musicais, bem como revelando novos artistas.A próxima live do projeto ainda ocorrerá respeitando o momento da pandemia e seguindo todos os protocolos de segurança sanitária.Criada dentro do bloco Baianas Ozadas em 2018 para entreter a criançada, a banda Os Baianinhas é comandada por ninguém mais nem menos que Geovanne Sassá, muito conhecido pela garotada em diversos outros trabalhos infantis.No repertório, hits contemporâneos de Palavra Cantada a Mundo Bita, passando por cantigas de domínio público e canções de compositores baianos como Gilberto Gil e Riachão.Já o bloco Batuque Coletivo, criado em Belo Horizonte pelos irmãos Bruno e Jorge Simões, celebra a tradição das baterias-show com instrumentos de harmonia e sopro em um repertório de hits carnavalescos que vão dos ritmos baianos, passando por sucessos nacionais em versões animadas e carnavalescas.O bloco surgiu a partir da paixão que os dois irmãos vivenciaram ainda nos anos 90 nas folias em Diamantina.Trazendo o melhor do carnaval de Salvador em misturas com a musicalidade mineira, Lelo Lobão e Daniel Maestri do Baianeiros prometem agitar a live com muito axé e a alegria que conquistaram os corações de mineiros da capital e de todo estado de Minas Gerais.Fechando os participantes dessa edição, a Festa @bsurda. A live contará com uma performance do DJ Ed Luiz, criador da @bsurda, junto com a drag queen Charlotte, ao som de muita música pop e eletrônica.Live: Baianeiros, Batuque Coletivo, Os Baianinhas e @bsurdaDia e horário: 05/09 (domingo), às 16 horasLive pelo canal: www.youtube.com/baianeirosClassificação: LivreRedes Sociais: @laecaproducoes (Instagram e Facebook)