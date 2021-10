Carnaval deve abrir calendário de eventos em espaços públicos em Formiga

A última edição do Carnaval de Formiga foi em 2020 (foto: Prefeitura de Formiga/Divulgação) Carnaval, Festival da Linguiça, Canta e Louva. Esses são apenas três eventos que devem voltar ao cronograma oficial de festividades de Formiga, no Centro-Oeste de Minas, no próximo ano. A prefeitura fez um chamamento, nessa quarta-feira (13/10), de produtores de eventos para iniciar a organização das programações.



A decisão foi tomada após a redução dos indicadores da COVID-19 no município de 67,9 mil habitantes. O avanço da vacinação é outro fator incentivador. Desde o início da pandemia, os eventos em espaços públicos estão suspensos.



Organização



Um dos mais esperados deverá abrir o calendário: o Carnaval. A folia que arrasta cerca de 4 mil pessoas por dia foi exatamente a última realizada antes da suspensão. Entretanto, a retomada está condicionada a um fator. “Vai depender das condições epidemiológicas da época”, alerta o secretário de Cultura, Alex Arouca.



A estrutura deverá ser pensada para atender as normas sanitárias. A elaboração de um novo formato será discutida, assim como aproveitar ferramentas que ganharam força durante a pandemia.



“O formato on-line foi, digamos, descoberto e deverá persistir. Pode ser que os eventos públicos passem a acontecer das duas formas, simultaneamente, presencial e virtual”, antecipa.



O Festival da Linguiça já virou tradição e atrai cerca de 2 mil pessoas por dia. Eventos como o festival e privados só poderão ser realizados caso haja permissão dos órgãos sanitários e de saúde.



Demanda cultural



A elaboração do calendário foi uma proposta do plano de governo do prefeito Eugenio Vilela. Com a pandemia e o impacto direto no setor cultural e artístico, a necessidade ficou mais evidente. “Foi o primeiro a parar e, até agora, não voltou ao normal”, destaca o secretário sobre o impacto no setor.



A retomada deverá impactar positivamente tanto para os produtores, como prestadores de serviços ligadas ao segmento, como donos de barracas, músicos, som, etc. “Se em 2022 a vacinação avançar e voltarmos a fazer evento com segurança, com a galera vacinada, tem tudo pra ser um ano ótimo para os eventos”, comenta o produtor Morenno Tavares da Silva Bia.



Atuando desde 2011 na área, ele destaca a demanda gerada pelo próprio público que está há dois anos sem grandes festividades. “Todos estão loucos para saírem de casa e reunir com os amigos. Formiguense ama abraçar, beijar, conversar cara a cara e a pandemia tirou isso da gente”, cita.



Os interessados em inserir os eventos no calendário do município devem procurar a Secretaria Municipal de Cultura, sediada na Casa do Engenheiro até o final de novembro.



*Amanda Quintiliano especial para o EM