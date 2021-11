Polícia prende em Valadares homem que matou militar de 22 anos em PE

Preso, o homem foragido da justiça pernambucana foi levado para a Delegacia da PCMG em Valadares (foto: Roberto Higino/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) aguarda nesta quinta-feira (4/11) definições burocráticas para transferir um foragido da Justiça pernambucana considerado de alta periculosidade, preso em Governador Valadares ontem (3/11). O homem, de 39 anos, é suspeito de, entre outros crimes, ter assassinado um policial militar de 22 anos no estado nordestino.

As autoridades mineiras informaram que o foragido estava no Bairro Floresta, em Valadares, quando recebeu voz de prisão dos policiais civis mineiros e pernambucanos. Sem saída, ele não ofereceu resistência.

O jovem soldado foi assassinado durante um confronto entre policiais militares e criminosos, no Bairro de Prazeres, na Grande Recife, em Jaboatão dos Guararapes (PE), onde o homem - posteriormente preso em Valadares - era apontado como líder da criminalidade há 8 anos.

Contra ele, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, há três mandados de prisão preventiva em aberto, pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. As autoridades pernambucanas informaram ainda que, atualmente, esse homem é investigado por quatro homicídios consumados.

As investigações sobre os crimes atribuídos a esse homem seguem junto à 11ª Delegacia de Homicídios, além de responder por sete processos criminais, dos quais cinco estão nas Varas do Júri da Região Metropolitana do Recife, capital pernambucana.