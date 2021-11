'Novo cangaço': sobe para 19 número de corpos identificados pela polícia

De acordo com a nota oficial das autoridades, 13 laudos de identificação foram expedidos pela Polícia Civil, enquanto sete pela Polícia Federal (PF) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press ) O número de corpos identificados pela perícia no âmbito da operação da Polícia Militar de Minas Gerais, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), contra o 'novo cangaço' subiu de 15 para 19, segundo atualização divulgada nesta quarta-feira (3/11) pela Polícia Civil. A ação policial do último domingo (31), na cidade de Varginha, no Sul de Minas, culminou na morte de 26 pessoas









Dos 19 corpos, apenas 16 foram entregues aos familiares. A Polícia Civil informa que a retirada precisa ser feita por meio de apresentação de documentos de parentes de primeiro grau e do próprio suspeito para comprovar o vínculo.





A corporação também investiga "a vida pregressa dos indivíduos, bem como dos fatos e de suas circunstâncias para possíveis correlações com outros eventos". O novo cangaço se caracteriza por quadrilhas fortemente armadas que cercam cidades - principalmente do interior dos estados - e promovem assaltos de grande repercussão em várias partes do Brasil.





Lista de identificados:





Artur Fernando Ferreira Rodrigues, 27 anos, Uberaba (MG) - liberado

Dirceu Martins Netto, 24 anos, Rio Verde (GO) - liberado

Eduardo Pereira Alves, 42 anos, Brasília (DF) - liberado

Evando José Pimenta Junior, 37 anos, Uberlândia (MG)- liberado

Gerônimo da Silva Sousa Filho, 28 anos, Porto Velho (RO) - liberado

Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, Uberlândia (MG) - liberado

Giuliano Silva Lopes, 32 anos, Uberlândia (MG) - liberado

Gleisson Fernando da Silva Morais, 36 anos, Uberaba (MG) - liberado

Isaque Xavier Ribeiro, 37 anos, Gama (DF)

Itallo Dias Alves, 25 anos, Uberaba (MG) - liberado

José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, 37 anos, Caxias (MA) - liberado

José Rodrigo Dama Alves, 33 anos, Uberlândia (MG) - liberado

Julio Cesar de Lira, 36 anos, Santos (SP) - liberado

Nunis Azevedo Nascimento, 33 anos, Novo Aripuanã (AM) - liberado

Raphael Gonzaga Silva, 27 anos, Uberlândia (MG) - liberado

Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, Uberlândia (MG) - liberado

Romerito Araujo Martins, 35 anos, Goiânia (GO)

Thalles Augusto Silva, 32 anos, Uberaba (MG) - liberado

Zaqueu Xavier Ribeiro, 40 anos, Goiânia (GO)

A operação