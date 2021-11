Unidade móvel temporária instalada em Mariana oferece mamografia gratuita

A unidade móvel ficará instalada em frente ao Centro de Convenções e pretende atender 540 mamografias, das 8h às 17h (foto: Divulgação/Prefeitura de Mariana)

Após seis anos de espera, as mulheres acima de 45 anos em Mariana, na Região Central de Minas Gerias, poderão fazer o exame de mamografia gratuito na cidade, sem precisar se deslocar para municípios vizinhos. Com tempo limitado, de 3 a 12 de novembro, uma unidade móvel ficará instalada em frente ao Centro de Convenções e pretende fazer 540 mamografias, das 8h às 17h. A ação é da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (Icismep), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o secretário de Saúde de Mariana, Danilo Brito, essa ação vai reduzir o tempo de espera e auxiliar na prevenção e rastreamento dos cânceres de mama na cidade. Brito conta que a última vez que a cidade recebeu uma unidade móvel foi em 2015, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, e depois não voltou mais nos anos seguintes. “Foi necessário contratar o atendimento via Icismep, um consórcio composto por 30 cidades."

A Unidade Itinerante da Mulher é composta internamente por quatro ambientes: sala de espera, sala de exame e dois consultórios. O local ainda conta com ar-condicionado e televisão para levar mais conforto durante o atendimento.

“As pacientes que deram entrada com o pedido de mamografia até 29 de outubro no setor de Regulação Municipal e foram agendadas pela Secretaria de Saúde já têm atendimento garantido."

Assim como a vizinha Ouro Preto, a mamografia não é realizada em Mariana. As duas cidades pertencem à mesma microrregião de saúde e, por isso, os exames são feitos em municípios vizinhos, como Ponte Nova e Itabirito.

Para conseguir o exame em Mariana, a moradora deve se consultar primeiramente com um ginecologista na UBS ou no Centro de Referência em Saúde da Mulher e solicitar ao médico o protocolo de encaminhamento. Em seguida, deverá dar entrada no Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A procura é menor

De acordo com a Secretaria de Saúde, até o mês de setembro foram realizadas 900 mamografias com orientação de profissionais de Mariana, utilizando a instituição de cooperação. Somando este número aos 540 exames reaizados por meio da unidade móvel, serão 1.440 exames em mulheres acima de 45 anos por meio do SUS.

Essa soma não é o reflexo da quantidade de mulheres acima de 45 anos em Mariana que devem procurar pelo exame. De acordo o com censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o grupo de mulheres entre 45 a 69 anos em Mariana era de 5.854.

A Secretaria de Saúde afirma que durante o mês de outubro foram feitas diversas ações na cidade para incentivar as mulheres a procurarem pelo serviço, como palestras virtuais e publicações nas redes sociais da prefeitura.

“Fizemos em outubro, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, uma caminhada pelas ruas da cidade para chamar a atenção das mulheres sobre a importância da luta contra o câncer de mama. O autoexame e a procura pela mamografia são fundamentais nessa luta."