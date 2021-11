Polícia Federal apreende 1.638 quilos de maconha numa caminhonete

A maior parte da droga escava acondicionada no bagageiro da caminhonete S10 (foto: PF/Divulgação )

Uma ação neste último final de semana, realizada por uma força-tarefa de Segurança Pública em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, coordenada pela Polícia Federal e integrada pelas polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Penal, resultou na apreensão de mais de 1.500 quilos de maconha.

As investigações, com ajuda do Serviço de Inteligência, cada vez mais em evidência, revelaram que um significativo carregamento de drogas seria transportado do Mato Grosso do Sul para o Triângulo Mineiro.

A Polícia Federal fez, então, o repasse de informações para as polícias militares rodoviárias dos estados de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, junto com o pedido de apoio operacional para localizar e abordar os veículos suspeitos.

Os policiais suspeitaram de uma caminhonete S10, que havia evadido de uma barreira de fiscalização montada próxima à entrada de Uberlândia. Teve início, então, uma busca pelo veículo, pelas equipes da força-tarefa.

A S10 foi localizada numa chácara, na zona rural de Uberlândia, pouco tempo depois de ter sido detectada a fuga desse veículo. Ao interceptá-lo, os policiais encontraram 1.638 quilos de maconha, que estavam na carroceria do veículo e também no banco traseiro.

O proprietário da chácara foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2011, cuja pena é de até 15 anos, além de multa a ser definida. O fazendeiro foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Uberlândia.