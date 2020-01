PM apreende 359 tabletes de maconha em estrada vicinal em Campina Verde

(foto: Polícia Militar/Divulgação) 359 tabletes de maconha, em um veículo que estava perdido numa estrada vicinal em Campina Verde, na Região do Triângulo Mineiro. No KM 143 da Rodovia MGC 497, o veículo estava ocupado por três suspeitos, que tentaram fugir e atiraram contra os policiais. A apreensão foi realizada na segunda (13), quando o sargento Luiz Carlos suspeitou de carro que estava perdido na estrada vicinal. A Polícia Militar apreendeuem um veículo que estava perdido numa estrada vicinal em Campina Verde, na Região do Triângulo Mineiro. No KM 143 da Rodovia MGC 497, o veículo estava ocupado por três suspeitos, que tentaram fugir e atiraram contra os policiais. A apreensão foi realizada na segunda (13), quando o sargento Luiz Carlos suspeitou de carro que estava perdido na estrada vicinal.

Uma viatura foi até o local onde o veículo estava e, quando se aproximou, três indivíduos fugiram para a mata fechada. Um dos suspeitos disparou contra os policiais. Depois de percorrer a mata, a polícia conseguiu localizar os dois suspeitos, que assumiram ter pego a droga no Mato Grosso do Sul com destino a Goiânia.