PM apreende quase 700 tabletes de crack e maconha enterrados em chácara

Uma abordagem durante um patrulhamento na tarde dessa segunda-feira (8/2) levou a Polícia Militar (PM) à apreensão de quase 700 tabletes de drogas escondidas em uma chácara na zona rural de Antônio Dias, na região do Vale do Aço. Um homem de 32 anos foi preso.

Questionado, o motorista disse desconhecer a origem da droga e contou que estava trabalhando limpando a vegetação de uma chácara às margens do Rio Piracicaba.

A polícia o acompanhou até a propriedade, onde ele autorizou a entrada. Dentro de um cômodo, eles encontraram rolos de PVC e duas balanças de precisão.

Enterrado no solo, eles acharam um tambor de plástico com 93 barras e uma porção de crack. Com o auxílio de cães farejadores, eles desenterraram mais 10 tambores, totalizando 606 barras de maconha.