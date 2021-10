Valadares dá sinal verde para retorno integral às aulas e van escolar

Juliana e César, donos de van escolar, felizes com o retorno o transporte de estudantes (foto: Família Militão/Divulgação) As aulas presenciais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino, bem como a retomada do serviço de transporte escolar, foram autorizadas em 100% na modalidade presencial, em Governador Valadares, no Rio Doce. O retorno das aulas está vinculado ao cumprimento do Protocolo Municipal para Retomada das Aulas Presenciais durante o enfrentamento da Pandemia da COVID-19.

A autorização foi dada pelo Decreto nº 11.533, publicado na edição do Diário Oficial do Município desta sexta-feira (29/10). As aulas na rede municipal de ensino, 100% presenciais, terão início no dia 16 de novembro. A retomada depende de algumas adequações como a segurança alimentar dos alunos.

Retomada dos escolares

Além das aulas, o decreto autorizou a retomada do funcionamento do transporte escolar, desde que sejam atendidas as medidas estabelecidas no anexo único do decreto, que determina o uso de máscaras pelo motorista e dispensers de álcool em gel para os estudantes passageiros. Os motoristas de vans que fazem o transporte escolar receberam a notícia do reinício das atividades com alívio.

César Carvalho Barbosa, que representa os motoristas de vans da Região da Ibituruna, um conjunto de bairros localizados na margem direita do Rio Doce, disse que a situação dos motoristas estava insustentável. “Eu e minha esposa tivemos de fazer quitandas pra vender e ter renda pra sustentar a família”, disse.

Além de se preocupar com o sustento da família, César disse que ele e seus colegas motoristas ainda tiveram de se preocupar com algo pior: os financiamentos dos veículos. Agora, a situação muda. “Já estamos nos preparando para a volta”, afirma Juliana Militão, esposa de César.