Varginha anuncia retorno às aulas com 100% das atividades presenciais

As escolas passam a atender com 100% da capacidade a partir de segunda-feira (1º/11) (foto: Prefeitura Municipal de Varginha/Divulgação) Varginha anunciou o retorno das aulas presenciais com 100% da capacidade das unidades de ensino a partir da próxima segunda-feira (1º/11). A prefeitura da cidade do Sul de Minas justificou a liberação ao aumento da vacinação e ainda manteve normas para evitar a propagação da COVID-19, como, por exemplo o uso de máscaras.

A reportagem questionou alguns pontos do novo protocolo voltado para a educação, mas, até esta publicação, não teve a demanda respondida. Tão logo a prefeitura se manifeste, este material será atualizado.

Veja a nota da Prefeitura de Varginha na íntegra

“Prefeitura de Varginha atualiza protocolo sanitário específico para Educação com vigência a partir de 01/11/21

O avanço da vacinação e a adoção das medidas cumulativas de prevenção a COVID-19 nas instituições de ensino contribuiu significativamente para a melhora do cenário epidemiológico da COVID-19, possibilitando o recuo de algumas medidas restritivas anteriormente estabelecidas para o ambiente escolar.

A nova versão do Protocolo Sanitário Específico para educação avança na implementação das medidas de flexibilização, no entanto, considerando que a COVID-19 ainda é uma ameaça à Saúde Coletiva, outras medidas de prevenção devem ser cumpridas pelas instituições de ensino pública e privadas.

As medidas estabelecidas neste protocolo fazem parte das 05 estratégias reconhecidamente eficazes para a prevenção da COVID-19 como:

1. Uso universal e correto de máscaras cobrindo boca e nariz.

2. Lavagem das mãos e etiqueta respiratória

3. Limpeza e manutenção frequente das instalações;

4. Rastreamento de contato em combinação com isolamento e quarentena

5. Vacinação da população elegível, em especial trabalhadores da educação e a vacinação de adolescentes entre 12 a 17 anos.

Dentre as principais medidas de flexibilização destaca-se:

- Todos os alunos da educação infantil ao ensino superior poderão retornar com atividades 100% presenciais.

- Flexibilização das medidas de distanciamento em todo o ambiente escolar.

A Prefeitura, através da Superintendência de Combate a COVID-19, ressalta que no município de Varginha não foram evidenciados, até o momento, surtos no ambiente escolar, o que denota a efetividade das medidas de controle implementadas e a adesão de toda comunidade escolar no cumprimento dessas medidas.”