Divinópolis volta com a aula para 100% dos estudantes na próxima semana

O distanciamento, observado em escola de BH em agosto (foto), foi revogado em Divinópolis (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O retorno presencial de 100% dos alunos da rede municipal de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, foi liberado. A partir da próxima quarta-feira (3/11), o escalonamento, adotado desde agosto desde ano nas 52 escolas municipais, será suspenso.

A deliberação ocorreu em reunião extraordinária do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, nessa quinta-feira (28/10). Ela apenas ratificou a decisão do Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES) da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG).

Facultativo

Embora o Estado trate como determinação, em Divinópolis o retorno presencial continuará facultativo. “A decisão da criança fazer aula presencial ou online ficará a critério dos pais ou responsáveis”, informou a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Os estudantes, cujos pais ou responsáveis não concordarem com o retorno presencial, continuarão recebendo material online.

Controle da pandemia

A decisão do município levou em consideração as argumentações do governo do Estado que trata o retorno 100% presencial como seguro com base na queda dos indicadores.

Em Divinópolis, para se ter ideia, a média de casos confirmados diário caiu 80% quando comparados este mês e abril (pico da pandemia).



Medidas

As demais recomendações sanitárias continuarão vigentes, conforme protocolo do Estado. Dentre elas, o uso correto de máscaras, lavagem de mãos e controle de infectados com combinação de isolamento e quarentena.

As aulas presenciais, em Divinópolis, serão realizadas quatro dias por semanas. Um dia será remota para a sanitização das salas e de todo o imobiliário.



As escolas estaduais e privadas definirão como será a sanitização dos ambientes de cada uma.

“Importante lembrar que todas as questões se referem apenas às escolas, o distanciamento continua em vigor em quaisquer outros locais”, destacou a prefeitura.

*Amanda Quintiliano especial para o EM