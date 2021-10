PRF e concessionárias das BRs 381 e 040 fazem operações no feriado

Movimentação nas rodovias durante o feriado (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG), juntamente com as concessionárias responsáveis pelas BRs 040 e 381- Fernão Dias, farão operações especiais para o feriado prolongado de Finados.

Segundo a PRF, o intuito da operação é garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito.

As ações desenvolvidas pela PRF serão:

Prevenção para a diminuição da gravidade dos acidentes

Garantir fluidez ao trânsito

Aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais

combate às infrações de trânsito, em especial às condutas geradoras de acidentes como: as ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob influência de álcool, dirigir com velocidade incompatível, transitar pelo acostamento, dentre outras

Enfrentamento à criminalidade

Na tarde desta sexta-feira (29/10) a PRF divulgou no twitter que as rodovias 381 na saída para Vitória (ES) e BR-116 com saída para o Sul da Bahia, já possuem fluxo intenso de veículos com alguns pontos de retenção.

A concessionária da BR-381 (Fernão Dias), com saída para São Paulo (SP) vai acionar todo o seu efetivo para garantir a fluidez do tráfego em suas rodovias. São mais de 334 câmeras para o monitoramento do tráfego e 12 bases de apoio.



Os usuários ainda terão à disposição 25 guinchos leves e pesados para remoção e desobstrução de via, central de atendimento 24 horas, ambulâncias equipadas com UTI e médicos e socorristas para atendimentos de urgência. Veículos para resgate de animais e combate a incêndios estarão à disposição.

Durante o feriado, as obras de manutenção serão suspensas. A expectativa é de que mais de 900 mil veículos passem pela rodovia Fernão Dias.

Horários de maior fluxo de veículos neste feriado:

Sexta-feira (29/10) – das 14h às 20h

Sábado (30/10) – das 7h às 12h

Segunda-feira (1º/11) – das 16h às 20h

Terça-feira (2/11) – das 14h às 20h.

Já a Via 040, responsável pela BR-040, com saída para o Rio de Janeiro e cidades históricas, prevê um aumento de aproximadamente 17% do tráfego comparado aos dias normais.

Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas, a concessionária vai reforçar o quadro de equipes e de viaturas e não fará interdições para a realização de obras nos horários de tráfego mais intenso. As equipes se revezarão, em escalas, 24 horas por dia, buscando minimizar os impactos do aumento do fluxo de veículos no período.

A Via 040 também divulgou os horários de maior pico:

Sexta-feira (29/10) – Tráfego intenso a partir das 16h – Fluxo de saída

Sábado (30/10) - Tráfego intenso das 7h às 14h – Fluxo de saída

Domingo (31/10) – Tráfego normal

Segunda-feira (01/11) – Tráfego normal

Terça-feira (02/11) - Tráfego intenso das 13h às 19h – Fluxo de retorno

A concessionária alerta ainda para os dias chuvosos que estão previstos e reforça que os condutores devem reduzir a velocidade, mantendo distância dos demais veículos nesta condição de tempo. Importante também é ligar o ar-condicionado do veículo antes que o vidro do pára-brisa comece a embaçar e a prejudicar a visibilidade.

Além disso, recomenda-se checar previamente as condições dos pneus, das lanternas, palhetas do limpador, limpeza e condições do para-brisa e conduzir respeitando os limites de velocidade.

