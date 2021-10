Fiéis pedem saúde, emprego e conquista no dia do Santo

Moradores de cidades próximas à capital prestam as homenagens a São Judas Tadeu (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



No dia dedicado ao “santo das causas impossíveis”, os belo-horizontinos e moradores de cidades próximas à capital prestam as homenagens a São Judas Tadeu. Em tempo de pandemia e dificuldades econômicas, as orações pedem saúde e agradecem pelo emprego conquistado. Outros agradecem pelo bom momento do Atlético no futebol.

No Santuário Arquidicesano São Judas Tadeu, no Bairro da Graça, na Região Nordeste da capital, cerca de 5 mil pessoas devem participar das missas celebradas de hora em hora, acender velas e ficar perto da imagem do padroeiro do templo.

Eletricista Carlos André de Oliveira Gomes, morador de Juatuba (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Também atleticano e devoto de São Judas Tadeu, o professor de educação física Welerson Alves Cardoso, de 36 anos, morador do Bairro Eymard, na Região Nordeste da capital, esteve na missa das 8h. “Venho todo dia 28, tenho muita fé. Saúde é primordial, precisamos de força até para torcer pelo time”, afirmou o atleticano. As orações foram também pela saúde. “Não tive COVID, mas perdi uma prima de 42 anos. Muito triste.”

Professor de educação física Welerson Alves Cardoso, de 36 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Moradora do Bairro Aparecida, na Região da Pampulha, Analice Aparecida Costa Ligório também tinha muito a agradecer. “Cuido dos meus pais, que estão bem. Minha se recupera de um problema se saúde. Meu filho conquistou um emprego, e agradecemos a intercessão de São Judas Tadeu”, afirmou Analice, que também torce pelo Galo. “Meu time está em boa fase, então estamos felizes e agradecidos.” Do lado de fora do templo, os ambulantes vendem camisas com a imagem do padroeiro e também do Atlético.

Moradora do Bairro Aparecida, na Região da Pampulha Analice Aparecida Costa Ligório (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

CELEBRAÇÃO

Durante a 67ª Festa em homenagem ao padroeiro do templo, as missas são celebradas a cada duas horas (até 22h). O arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo presidirá a celebração eucarística das 18h. Conforme a Arquidiocese de BH, a capacidade para acolher presenças no templo já está totalmente preenchida, mas os fiéis podem acompanhar as celebrações pelo canal no Youtube do Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu. À frente das comemorações está o reitor do santuário, padre André Lage de Alvarenga.

Missa em comemoração ao dia do "santo das causas impossíveis" (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Os festejos deste ano trazem o tema “Santuário: expressão da comunhão, participação e missão da sinodalidade na Igreja.” Nessa quinta-feira (veja a programação), há também visitação à imagem de São Judas até 23h. O velário acolherá os fiéis até 22h.

CAMINHO DE FÉ

Quem visitar o santuário, que teve a abertura das novenas no dia 18, poderá ver as obras de construção da Via Peregrino, na Rua Restinga. O serviço ficará pronto em quatro meses e há modificações no trânsito na região. O objetivo é acolher, da melhor forma, os visitantes e todos os que procuram “este espaço sagrado", destaca o reitor. Ele explica que a intervenção, executada com recursos do santuário, busca valorizar ainda mais o templo.





PROGRAMAÇÃO

67ª Festa de São Judas Tadeu – 28 de outubro

Horário das missas: até 22h (a cada duas horas)

18h – Celebração presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Visitação à imagem de São Judas: até 23h

Velário: até 22h

Endereço do Santuário: R. Macaé, 629 - Bairro da Graça.

SANTO DAS CAUSAS IMPOSSÍVEIS

São Judas Tadeu nasceu na Galileia, Palestina. Era um dos 12 apóstolos de Jesus. Vale destacar que Judas significa “ciumento de Deus” e e Tadeu, “valente, de peito robusto”. São Judas, assim, era primo de Jesus e irmão de Tiago, chamado o Menor, também apóstolo.





O Evangelho de São Mateus cita a passagem em que São Judas Tadeu pergunta a Jesus, durante a ceia: “Mestre, por que razão deves manifestar-te a nós e não ao mundo?” Jesus lhe respondeu que a verdadeira manifestação de Deus está reservada para aqueles que o amam e guardam a sua Palavra.





São Judas Tadeu pregou na Galileia, na Samaria e, próximo do ano 50, fez parte no primeiro Concílio, em Jerusalém. Evangelizou na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, onde encontrou São Simão. Passaram a viajar juntos. Mártir, São Judas morreu em 28 de outubro do ano 70.