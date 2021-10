CBTU amplia horário da Estação Horto para jogo entre Cruzeiro e Remo

Todas as outras estações do sistema funcionarão após as 23h apenas para desembarque (foto: CBTU/Reprodução)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) de Belo Horizonte informou que a Estação Horto ficará aberta até as 00h10 de sexta-feira (29/10), em razão do jogo entre Cruzeiro e Remo, que ocorrerá na Arena Independência na próxima quinta-feira (28/10). As bilheterias também ficarão abertas até o horário estipulado.

Todas as outras estações do sistema funcionarão após as 23h apenas para desembarque. De acordo com a CBTU, as bilheterias funcionam de 5h40 às 23h, e as estações ficam abertas das 5h15 às 23h, para quem já possui o cartão ou o bilhete do metrô.

A CBTU ainda informou que é obrigatório o uso de máscara sobre o nariz e a boca em todas as estações e dependências do metrô, de acordo com o Decreto Municipal 17.322/20 e a medida é válida por tempo indeterminado. Os estabelecimentos de serviços devem impedir a entrada e permanência de pessoas que estiverem sem máscara ou cobertura no rosto.

