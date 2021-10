Patos ignora estado e obriga volta integral às aulas sem distanciamento

Ao contrário de BH, onde o distanciamento é respeitado (foto), Patos abriu mão de medida (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) A Prefeitura de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, determinou que todos os alunos da rede municipal de ensino devem voltar às escolas a partir da próxima quarta-feira (3/11), após o feriado de Finados, sem distanciamento entre carteiras e em locais compartilhados. É o que determina novo decreto publicado nesta quarta-feira (27/10), que colocam mais lenha na fogueira da polêmica do retorno às atividades presenciais em Minas.

Segundo o documento, apenas alunos que comprovarem doenças crônicas ou outros problemas de saúde terão dispensa das aulas presenciais. O decreto prevê ainda mudança importante com relação à distância entre carteiras: não haverá necessidade do distanciamento dentro das escolas.

Aliás, um aluno que tenha confirmada a contaminação por coronavírus deve permanecer afastado por 10 dias, e pessoas próximas (como pais e responsáveis, por exemplo) também devem obedecer o mesmo período de quarentena.

As decisões são justificadas pela redução dos índices de contaminação pela COVID-19 na cidade.

Segundo último balanço da prefeitura, também divulgado hoje, a cidade tem uma média de dois novos casos por dia. Apenas três pessoas estão internadas com coronavírus nos hospitais da cidade - o que resulta em taxa de ocupação de 6%, uma das menores desde o início da pandemia, em março do ano passado. Ao todo, Patos tem 17.065 casos confirmados e 550 mortes.

Mais de 92% dos moradores da cidade com mais de 12 anos já estão imunizados com a primeira dose contra COVID, segundo o Vacinômetro do governo estadual. Cerca de 100 mil pessoas receberam a segunda dose ou a vacina de dose única, o que dá um total de 78,4% de cobertura vacinal completa. Os dados foram consultados hoje pela reportagem.

Polêmica instalada

O protocolo adotado pelo município do Triângulo é diferente do que foi publicado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) na semana passada

Apesar de determinar a obrigatoriedade da presença de 100% dos alunos da rede estadual, ainda há distanciamento mínimo entre carteiras e em ambientes comuns, que deve ser de 90 centímetros nas unidades de ensino.

Em comum, a obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel e higienização dos espaços.

"A deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 é de que o retorno ao modo presencial é obrigatório, mas as redes privada, que seguem os princípios do Conselho Estadual de Educação, e municipal têm autonomia para seguir ou não”, explica a subsecretária de Estado de Educação, Izabella Cavalcante Martins.

Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Pedrinópolis, no Triângulo, também determinaram a retomada presencial de 100% dos alunos da rede municipal depois do feriado.