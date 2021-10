São Sebastião do Paraíso: 12 mil não tomaram nem a 1ª dose da vacina

Drive thru de segunda a sábado e nos feriados para ampliar o alcance da vacinação (foto: Bryan Felipe/Secom/Divulgação)



Conforme a secretaria, 36.889 foram vacinados com a segunda dose ou dose única, o que representa 63,7% do público acima de 12 anos já imunizados totalmente. Além disso, 1.564 pessoas já tomaram a dose de reforço.



Hoje, adolescentes de 13 e 14 anos estão sendo vacinados. Ainda faltam os de 12 anos para colocar na conta.



O prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marclo Morais, não vê uma justificativa clara para as ausências. “Não se sabe ao certo. Alguns por questões ideológicas; outros por não acreditarem na doença; outros por não acreditarem na vacina”, acredita.





Novo público



Nesta quarta (27/10) está sendo realizada a aplicação da primeira dose nos jovens de 13 e 14 anos, das 8h às 16h. Para ser imunizado, o cidadão precisa estar portando cartão de vacinação, documento de identidade com foto e com o termo de autorização que está disponível no site da prefeitura,



Os adolescentes de 15 a 17 anos que ainda não se vacinaram também poderão comparecer ao drive thru na Arena Olímpica.



Para a coordenadora municipal da Vigilância Epidemiológica, Fernanda Spósito Amorim, a meta em São Sebastião do Paraíso está próxima de ser atingida.



“Estamos perto de chegar à nossa meta, que é de 12 anos, e todas as demandas que não foram contempladas antes e que estão procurando o nosso serviço estão sendo atendidas: reforço para idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde”, disse.



“Estamos trabalhando arduamente, nossa equipe está bem envolvida, trabalhando todos os sábados para abranger a maior quantidade possível de pessoas do município. Tivemos bastante sucesso no nosso índice de contaminação, um dos motivos é a vacinação, que está a todo vapor. Trabalhamos todos os dias da semana, todos os sábados, todos os feriados com o objetivo de terminar o quanto antes nossa campanha”, complementou Fernanda.



Casos de COVID



Em São Sebastião do Paraíso, de acordo com o boletim divulgado na tarde desta terça-feira (26/10), desde o início da pandemia, houve 20.333 notificações da doença, 7.169 casos confirmados e 280 mortes. Na Santa Casa de Misericórdia, a taxa de ocupação na enfermaria do SUS é de 19,14% e na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), de 0,5%.