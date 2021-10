CMU aprova doação de área para ampliação de asilo que vai ter até cinema

O novo espaço de ampliação do asilo, além de dormitórios com suítes, também terá ampla área verde, piscina, cinema e sala de fisioterapia (foto: Divulgação) Área gourmet, piscina, amplo espaço verde e até cinema. Essas são as novidades previstas para a Associação de Acolhimento ao Idoso Anjos do Bem, em Uberaba, após a doação de área de 2,5 mil m² da prefeitura da cidade do Triângulo Mineiro. O projeto do Executivo recebeu sinal verde ao ser aprovado, por unanimimdade, pelos vereadores nessa segunda-feira (25/10).

Para iniciar as obras de ampliação no Bairro Alfredo Freire, a diretoria da associação aguarda a liberação de recursos na ordem de R$ 250 mil do Edital Itaú de Seleção de Projetos, via Fundo Municipal do Idoso. O projeto do asilo em Uberaba, assinado pela arquiteta Jaqueline Ferreira Oliveira, foi contemplado entre 300 casas de acolhimento - de todo o país - inscritas no edital.





O restante da verba deverá ser conquistado através do empenho dos diretores Thiago Fernando Borges e Márcio José Pessoa Junior. “Eles farão campanhas (venda de bolos, guloseimas, pratos típicos da temporada) que já estão habituados a fazer, além de solicitar emendas parlamentares”, diz nota da casa de acolhimento.





O diretor Thiago Fernando Borges destaca que, como toda obra social, a casa precisa da colaboração de parceiros apoiadores e da comunidade. “Além disso, estamos com projeto de captação de recursos com dedução no imposto de renda de pessoas jurídicas, aprovado pelo Conselho do Idoso”, complementa ao explicar como espera conseguir o restante dos recursos.