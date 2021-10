Bombeiros resgatam filhote de arara que caiu do ninho

Bombeiros capturaram o pássaro com um passaguá - uma rede de captura, usada também para apanhar peixes (foto: CBMMG/Divulgação)

Bombeiros do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, resgataram um filhote de arara canindé, com poucos dias de vida, que caiu do ninho e foi parar numa parte oca de uma árvore no Bairro Novo Tempo 1.

Ao chegar ao local, os bombeiros perceberam que a arara estava em perigo, não só de queda, mas também exposto a adversidades e a animais que poderiam atacá-la.

Os bombeiros capturaram o pássaro com um passaguá - uma rede de captura, usada também para apanhar peixes - e utilizando os EPIs necessários. Em seguida, a arara filhote foi devolvida ao ninho, já que não apresentava nenhum ferimento e nenhum sintoma que se fizesse necessário um acompanhamento com veterinário.