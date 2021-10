Uma operação da Polícia Federal (PF) desencadeada na manhã desta terça-feira (26/10) mira uma organização criminosa especializada em roubos a bancos. Policiais de Minas e do Rio de Janeiro cumprem seis mandados de prisão temporária e outros seis de busca e a preensão expedido pela Justiça Federal em Muriaé, na Zona da Mata.

As investigações que levaram à Operação Magia negra, nome que faz referência a um dos líderes do grupo, segundo a PF, começaram em 9 de junho, após o roubo a um banco em Pirapetinga , também na Zona da Mata, na divisa com o estado vizinho.

Bandidos explodem agência bancária no interior de Minas Gerais



“Na ocasião, o grupo destruiu a agência bancária com o uso de explosivos, amedrontou a população local com disparos de arma de fogo, feriu um caminhoneiro, fez reféns e fugiu em direção ao estado do Rio de Janeiro, em uma ação conhecida como eo novo cangaço’”, informa a Polícia Federal. “Dentre os suspeitos foram identificados ex-militares com habilidade no manuseio de explosivos e ex-vigilantes, todos com antecedentes criminais”, destaca.