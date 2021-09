Bandidos explodem agência do BB na Zona da Mata, mas não levam dinheiro

A população de Coimbra foi acordada, de madrugada, com o barulho da explosão da agência bancária (foto: Prefeitura de Coimbra/Reprodução)

Explosões de agências bancárias voltam a aterrorizar cidades do interior mineiro. Por volta das 4h desta segunda-feira (6/7), criminosos explodiram uma agência do Banco do Brasil em Coimbra, na Zona da Mata mineira. Apesar da violência da explosão, que acordou moradores, os ladrões fugiram sem levar nada, segundo a assessoria do BB,.

A Polícia Militar montou uma grande operação para tentar localizar e prender os assaltantes. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado e participa da caçada. Os criminosos estavam em um carro branco.

O veículo, roubado em Juiz de Fora, foi encontrado abandonado na rodovia MGC-120, próximo ao acesso de Viçosa. Dentro do carro foram encontrados um revólver calibre 38 e munições calibre 12.

Segundo a PM, na fuga, os criminosos espalharam miguelitos, que são peças montadas com grandes pregos e metais pontiagudos, que servem para furar pneus de carros da polícia. Os objetos foram espalhados na rodovia, com o objetivo de dificultar a perseguição.

Já apurado

Segundo o tenente-coronel Gledson Piramo, da 10ª Companhia Independente da PM, em Viçosa, são cinco criminosos, que usavam roupas camufladas e estavam encapuzados. “Eles colocaram o artefato, parece que a carga foi alta. A explosão danificou a agência, mas eles não conseguiram levar nada. Apenas um dos caixas eletrônicos foi atingido.”