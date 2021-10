Drogas, armas e dinheiro são apreendidos em baile funk no interior de Minas

São vários os registros de festas no interior, sempre da mesma forma, com música alta varando a madrugada, muito movimento de veículos e aglomeração de pessoas (foto: Facebook/Reprodução)

Os bailes funk se tornaram um problema não somente na capital. Agora, são vários os registros de festas no interior, sempre da mesma forma, com música alta varando a madrugada, muito movimento de veículos e aglomeração de pessoas. Na noite de domingo (24/10), uma dessas festas foi interrompida pela Polícia Militar, que apreendeu drogas, dinheiro e réplicas de armas de fogo. O fato foi em Córrego Criciúma, na zona rural de Santa Rita de Minas, na Região Nordeste de Minas Gerais.

A Polícia Militar de Caratinga recebeu uma denúncia por volta das 22h e foi para o local. Lá chegando, um corre-corre, com os jovens tentando fugir da polícia.

Na denúncia, a informação era de que neste baile funk havia uso de drogas, e que um homem de camisa branca comercializava drogas na entrada da festa.

De imediato, a PM prendeu o traficante, um homem de 22 anos. Ao avistar a polícia, ele tentou fugir correndo, mas foi contido pelos militares, que já haviam feito o cerco do local.

Com o traficante foram apreendidas 18 cápsulas de cocaína, uma porção de maconha, quatro tabletes de maconha, 13 pedras de crack, um caderno de anotações do tráfico, uma pistola Taurus de ar comprimido, uma réplica de revólver e R$ 876 em dinheiro. Ele foi levado para a Delegacia de Caratinga, com o material apreendido.