Baile funk termina com armas e drogas apreendidas em Betim

Um baile funk em plena pandemia da COVID-19 levou à prisão de quatro pessoas e à apreensão de drogas e armas nessa terça-feira em um sítio de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Ao perceber a chegada das viaturas, os participantes saíram correndo, alguns escaparam pelos fundos do imóvel ou pulando os muros de casas vizinhas. Um dos militares perseguiu e abordou um homem de 31 anos que estava com cinco pinos de cocaína e R$ 600. Conforme a polícia, ele chegou a engolir outros dois pinos da droga e precisou ser levado a um hospital.





Outro suspeito, da mesma idade caiu ao tentar pular um muro. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38. Ele também recebeu atendimento médico.





Ainda no sítio, um homem de 26 anos foi detido com R$ 1,2 mil e uma pistola 938. De acordo com a PM, essa arma havia sido furtada em Belo Horizonte em 2011. Outros dois homens de 36 e 37 anos foram detidos por resistência à abordagem.





A Polícia Militar informou que não encontrou nada ilícito com as outras pessoas abordadas, que confirmaram ser convidadas do baile funk no local. Os suspeitos e o material apreendido foram levados à Delegacia de Plantão de Betim.