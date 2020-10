Homens são baleados dentro de carro e um morre em Brumadinho

Rua onde as vítimas foram baleadas (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Um homem de 28 anos morreu e outro de 24 ficou gravemente ferido após disparos contra um carro na noite dessa terça-feira em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os dois já tiveram envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia tenta descobrir a autoria do crime.





12:22 - 02/10/2020 Jovem é executado com tiros na nuca e corpo jogado em ribanceira em Sabará PM foi chamada por volta das 21h para comparecer ao local do homicídio, que fica na Rua K, no Conjunto Habitacional Dona Maria de Souza. O corpo do homem mais velho estava dentro do Gol. Ele foi atingido por quatro tiros na região da cabeça e tórax. Moradores disseram à polícia que o sobrevivente havia sido levado por uma pessoa ao centro de Brumadinho e de lá ele foi transferido para um hospital de Betim. Procurada pela polícia, a instituição informou que ele estava no bloco cirúrgico. foi chamada por volta das 21h para comparecer ao local do homicídio, que fica na Rua K, no Conjunto Habitacional Dona Maria de Souza. O corpo do homem mais velho estava dentro do Gol. Ele foi atingido por quatro tiros na região da cabeça e tórax. Moradores disseram à polícia que o sobrevivente havia sido levado por uma pessoa ao centro de Brumadinho e de lá ele foi transferido para um hospital de Betim. Procurada pela polícia, a instituição informou que ele estava no bloco cirúrgico.





Os moradores pareciam temerosos e não quiseram dar mais detalhes sobre o crime. A perícia da Polícia Civil foi realizada. Ainda de acordo com a PM, as famílias das vítimas disseram que eles já se envolveram com o tráfico de drogas, o que foi confirmado por uma pesquisa às fichas deles feitas pela polícia, mostrando que os dois tinham passagens por esse crime em Brumadinho e Mário Campos. Uma parente do mais novo chegou a dizer que ele já teria sido alvo de ameaças e de uma tentativa de homicídio anteriormente.





Os policiais levantaram informações que indicaram um possível suspeito, identificado apenas pelo apelido, mas ele não foi localizado. O carro onde as vítimas estavam havia sido emprestado por outro homem ao rapaz que morreu. A ocorrência foi registrada na 9ª Delegacia de Homicídios de Ibirité.