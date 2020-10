Motociclista mata jovem com oito tiros na Grande BH

Crime aconteceu no Bairro Palmital, em Santa Luzia, Grande BH (foto: Reprodução/Google Street View)

A guerra do tráfico fez mais uma vítima na Grande BH na noite dessa sexta-feira (2). André Tibiriça Canedo, de 23 anos, foi assassinado com oito tiros, sendo quatro nas costas, dois no braço direito, um na mão esquerda e um no abdômen. Ele estava na porta de sua casa, na Avenida Amália de Caldas Vargas, 313, Bairro Palmital, em Santa Luzia. O autor do crime, um motoqueiro, fugiu.

Segundo testemunhas, a vítima estava na porta do prédio onde morava, quando surgiu o motoqueiro, atirando. Quando André caiu, o atirador desceu da moto ea arma mais algumas vezes, fugindo em seguida. O crime aconteceu após as 22h.

Para policiais militares que estiveram no local, existem duas hipóteses para o crime. A primeira, uma dívida de André com o tráfico. Parentes contaram que ele chegou a pedir dinheiro para saldar uma dívida com traficantes e que teria até a sexta-feira para pagá-la.

A segunda hipótese é que um primo de André teria tentado matar o traficante da área, conhecido por “Marquinho”, há alguns dias, no Beco Amazonas. Portanto, o chefe do tráfico tinha jurado vingança.

Segundo ainda os militares, um carro modelo HB20 de cor prata, que pertenceria a Marquinhos, teria sido vista no momento do crime. O veículo estaria dando cobertura ao assassino.

O caso é investigado pela Delegacia de Santa Luzia, que procura também por “Marquinho”.