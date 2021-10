PBH divulga resultado do cadastro para Educação Infantil e adia matrícula para o dia 5 de novembro (foto: PBH/Divulgação) Começa nesta segunda-feira (25/10), em Belo Horizonte, a matrícula para estudantes na rede municipal para a educação infantil, de 3 a 5 anos.





O cadastro está sendo realizado apenas para aqueles que ainda não estudam na rede municipal. Aos estudantes da rede municipal ou da rede parceira de Belo Horizonte que continuarão na mesma escola em 2022, a renovação de matrícula é automática. A matrícula ocorrerá até 5 de novembro, data que passa a ser válida também para candidatos do ensino fundamental e EJA, que antes, deveriam realizar a matrícula até 29 de outubro.Para a matrícula ser efetuada, a família deve acessar o portal da prefeitura , ou entrar em contato pela central de atendimento da Secretaria Municipal de Educação.O resultado para os responsáveis que fizeram o cadastro para obter uma vaga na rede municipal para seus filhos começa a ser divulgado hoje. Com base no endereço dos candidatos, o resultado busca indicar a escola mais próxima com vagas disponíveis.Logo depois da visualização do resultado, é necessário que os responsáveis aceitem a matrícula, pois só assim será garantido a vaga aos estudantes.O cadastro está sendo realizado apenas para aqueles que ainda não estudam na rede municipal. Aos estudantes da rede municipal ou da rede parceira de Belo Horizonte que continuarão na mesma escola em 2022, a renovação de matrícula é automática.

RESULTADO

Para acessar o resultado é preciso acessar o portal da prefeitura





Para as famílias que possuem dificuldade no acesso a internet ou necessitam de ajuda para acessar o resultado do cadastro, a prefeitura disponibilizou os canais da Secretaria Municipal de Educação. O atendimento está sendo realizado por telefone, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 13h às 17h.



Os telefones disponíveis para atendimento são:





3246-6642; 3277-9078; 3277-8876; 32774935; 3277-9901; 3277-4732; 98646-3966; 3246-8513; 98438-0737; 3277-7654; 984375406; 3277-7386; 99913-4469; 3277-7015; 3277-7441; 99224-0731; 3277-8895



*Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra