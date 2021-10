Enquanto torcedores do Atlético aguardavam a bola rolar para a partida contra o Cuiabá, neste domingo (24/10), no Mineirão, ladrões aproveitavam a aglomeração de pessoas para furtar celulares nos arredores do estádio. Dois suspeitos foram detidos pela Guarda Municipal na Avenida Antônio Abrahão Caram, em frente ao portão laranja.De acordo com a Guarda Municipal, vítimas reconheceram os suspeitos do crime. Com eles, os agentes apreenderam dois celulares.Os guardas encaminharam os dois à Central de Flagrantes (Ceflan) 4, no Bairro Alípio de Melo, também na Pampulha, em BH.A reportagem questionou as idades dos detidos e se eles têm passagens pela polícia e aguarda posicionamento da Guarda.