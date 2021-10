Carro vai parar dentro de córrego e motorista morre na Grande BH

Policial Militar entrou em córrego para salvar passageiro ferido (foto: Divulgação/Polícia Militar)

Um homem de 44 anos morreu na noite desse domingo (24/10) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro que ele dirigia caiu dentro de um córrego na Rua Portugal, Bairro Boa Esperança.Segundo a corporação, outro homem, de 34, foi socorrido com ferimentos leves por um policial militar (foto). Os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o conduziram à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Justinópolis, também em Neves.O carro era um Palio Weekend branco e estava com as quatro rodas para cima, dentro do córrego. Os bombeiros chegaram a retirar o motorista de dentro do veículo, mas ele morreu ainda no local.A corporação não tem informações sobre a causa da ocorrência. Não houve envolvimento de outro veículo no acidente, que aconteceu por volta das 22h desse domingo.