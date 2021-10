Boate superlotada é interditada pelos bombeiros em Perdizes

Pelo menos 200 pessoas estavam na boate no momento da vistoria das autoridades, segundo os bombeiros (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)









Nessa madrugada, militares do quartel de Araxá, com apoio da Polícia Militar e da força-tarefa de combate à COVID-19 de Perdizes, fizeram uma nova visita ao estabelecimento, quando foi constatado a superlotação. Um evento acontecia no momento da vistoria.





Além da superlotação, os bombeiros detectaram irregularidades nas saídas de emergência, extintores, guarda corpos, corrimãos e iluminação e sinalização de emergência. Os militares afirmaram que os itens de segurança estavam em desacordo com as normas. Em alguns casos, eles sequer existiam.





Com a interdição, o proprietário do espaço terá que regularizar a situação junto ao Corpo de Bombeiros, apresentando o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Uma boate que funcionava de forma irregular foi interditada pelo Corpo de Bombeiros, na madrugada deste domingo (24/10), em Perdizes, no Alto Paranaíba. Segundo a instituição, o estabelecimento, que funcionava como restaurante durante o dia, recebia pelo menos 200 pessoas no momento da abordagem, sendo que o espaço tinha capacidade para receber cerca de 60 clientes.