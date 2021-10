Ônibus bate em poste, fiação cai e fere motociclista em BH

Faixa informa sobre criação de faixa exclusiva para ônibus na Rua Niquelina, local do acidente desse domingo (foto: Divulgação/BHTrans)

Um ônibus da linha 9101 (Alto Vera Cruz/São Bento) bateu contra um poste na Rua Niquelina, na noite deste domingo (25/10), no Bairro Santa Efigênia, Leste de BH. De acordo com a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), um motociclista ficou ferido.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o motociclista com ferimentos leves. Ele foi atingido pela fiação do poste da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que foi acionada para desligar a energia elétrica no local.Ainda assim, segundo a BHTrans, há desvio de um quarteirão na Niquelina. O fato aconteceu por volta das 21h30 desse domingo. A ocorrência foi encerrada durante a madrugada desta segunda (25/10), por volta das 2h15.O ônibus ainda escora o poste no local, segundo a BHTrans, altura do número 785. Recentemente, a empresa implementou uma faixa exclusiva para circulação de coletivos , durante os horários de pico dos dias úteis (de 6h às 9h e de 16h às 19h), na Niquelina.