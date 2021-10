Motorista morre após carreta cair de ponte de 20 metros na BR-262

Carreta caiu de uma altura de 20 metros em um local de difícil acesso perto de Araxá (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá/Divulgação)

Um homem de 31 anos morreu após a carreta que ele dirigia cair de uma ponte de 20 metros na noite de sexta-feira (22/10), no Km 710 da BR-262 em Araxá, no Alto Paranaíba.

Uma equipe da Triunfo-Concebra, concessionária que administra a rodovia, já estava presente prestando atendimento a um outro veículo.

De acordo com o condutor do carro, que trafegava atrás do caminhão, o motorista da carreta seguia pela rodovia, no sentido Araxá-Uberaba, mas na entrada da ponte ele bateu no guarda-corpo de proteção e caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros.

Os destroços de concreto armado foram parar na rodovia e atingiram o segundo veículo. Ao tentar desviar dos resquícios, outra carreta que passava pela via bateu nas portas do automóvel, mas não houveram vítimas.

Local de difícil acesso

Para acesso ao local onde a carreta caiu, os bombeiros e a equipe da concessionária tiveram que utilizar a técnica de rapel.

O caminhão-tanque estava vazio, com volume remanescente de óleo diesel no fundo, e não apresentava vazamentos.

O condutor foi localizado em meio às ferragens e sofreu múltiplas fraturas. O corpo foi encaminhado ao IML de Araxá.