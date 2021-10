Chefes de tráfico internacional em Montes Claros são presos no Paraguai

Prisões ocorreram em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Armas de grosso calibre foram encontradas com os suspeitos (foto: Divulgação/Polícia Civil)







Armas de guerra

Com os sete presos, sendo seis homens e uma mulher, foram encontrados armas de grosso calibre, como fuzis AK-47, 762 com seis carregadores, além de uma M4 com balas 5.56 e dois carregadores, e uma pistola Glock G17 9mm com dois carregadores.



Munições, celulares, equipamentos de rádio, dois veículos e grande quantidade de dinheiro brasileiro também foram apreendidos.





Os presos, que são todos brasileiros, serão autuados por porte ilegal de arma de fogo e munições no Paraguai. Eles foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Foz do Iguaçu.

Uma operação coordenada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e que contou com o auxílio da Polícia Nacional do Paraguai e a Polícia Federal do Brasil, resultou na prisão de sete pessoas suspeitas de tráfico internacional de drogas em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na madrugada deste sábado (23/10). Pelo menos dois presos seriam os organizadores do envio de drogas do país para Montes Claros, no Norte de Minas.