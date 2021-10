Professor assassinado em Minas teria levado 54 facadas

Segundo a perícia da Polícia Civil, o professor José Wilton Andrade Júnior resistiu e tentou escapar da morte (foto: Redes Sociais)

A Polícia Civil divulgou, nesta quinta-feira (21/10), um dia depois da prisão do suspeito de ter assassinado, no domingo, o professor José Wilton Andrade Júnior, de 52 anos, a facadas, em sua casa, no Bairro Bom Pastor, em Varginha, no Sul do estado, o laudo pericial que tem duas revelações importantes.

Primeiro, o número de facadas, 54, encontradas em todo o corpo, que demonstra que o criminoso agiu com muita violência e raiva. Em segundo lugar, que foram encontrados, no corpo, sinais de que o professor teria tentado se defender, pois debaixo das unhas havia vestígios de pele e as mãos e os punhos, também estavam machucados. Outro detalhe do laudo é que a vítima estava trajando, apenas, um tapa-sexo.

O crime ocorreu no domingo, mas o corpo somente foi descoberto na segunda-feira, depois que a irmã da vítima comunicou-se com a polícia, informando que estava estranhando ele não atender o telefone, o que não seria normal.

O suspeito foi detido depois de se apresentar à polícia, na Delegacia de Três Pontas, na quarta-feira. Um dia antes, o carro da vítima, o Corsa placa OLU 6920, foi encontrado abandonado, próximo da cidade.

Os policiais conseguiram identificar o suspeito, depois de rastrear o celular da vítima e identificar uma conversa de que ele estaria tentando negociar o notebook da vítima, também roubado no dia do crime. Também foram apreendidas uma televisão e um aparelho de telefonia fixa.

O suspeito está agora na Delegacia de Varginha, para onde foi transferido. O inquérito será finalizado e remetido, pelo delegado Leonardo Souza Lima, à Justiça.