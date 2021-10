Explosão em motor de veículo provoca susto no São João Batista, em BH

Explosão e fogo tiraram moradores de casa no Bairro São João Batista (foto: Rafa Arruda/Reprodução)

De repente, uma explosão em frente ao número 105 da Rua Sanguinette, no Bairro São João Batista, Zona Norte de Belo Horizonte. Trata-se de uma residencial e os moradores correm para fora de casa para ver o que está acontecendo. O caso era uma camionete S10, placa MRC8G48, cujo motor explodiu.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e, segundo o Boletim de Ocorrências (BO), o fogo se concentrou na parte dianteira do veículo, sendo extinto com o uso de um apaga chamas.

Não houve feridos, pois os ocupantes conseguiram sair a tempo quando perceberam o início das chamas. As labaredas estavam altas e havia risco de que atingissem a fiação elétrica.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas, mas estima-se que tenha sido em função de uma pane elétrica. A rua ficou interditada por quase duas horas.