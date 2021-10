Homem finge ter arma, falha em roubo e é preso 4 dias após ter sido solto

Um homem de 30 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal quatro dias após ser solto em Belo Horizonte. O caso ocorreu no início da tarde desta quinta (21/10), na Rua dos Caetés, Centro da capital mineira, onde o suspeito tentou assaltar um jovem de 18 anos.A vítima foi abordada quando entrava em um consultório odontológico na Caetés. Em determinado momento, o suspeito se aproximou do jovem e simulou ter uma arma sob a camisa.De acordo com a Guarda Municipal, a vítima repassou ao suspeito um celular modelo iPhone e uma correntinha banhada a ouro. Quando percebeu que havia sido enganado e que o suspeito não estava armado, o jovem correu atrás do acusado.Os dois entraram em uma luta corporal na calçada, segundo a Guarda Municipal. Uma multidão se aglomerou para assistir ao fato, quando os agentes, que passavam pelo local em patrulhamento, interviram.

Imagem meramente ilustrativa de viaturas da Guarda Municipal (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 27/08/2019)

“Estávamos em uma van, total de seis agentes. Assim que vimos, prendemos o suspeito e devolvemos os pertences à vítima. Realmente, ele não estava armado”, conta o guarda municipal Maurício Gomes, que participou da ocorrência.



Maurício conta que o homem tem várias passagens pela polícia. “Ele é contumaz nesse tipo de crime. Tem passagens por associação ao tráfico, roubo e furto. Foi solto no dia 17 agora (esse domingo)”, diz o agente.



O caso seguiu para investigação da Polícia Civil. A ocorrência foi finalizada na Central de Flagrantes (Ceflan) da Rua Conselheiro Rocha, no Santa Tereza, Leste de BH.