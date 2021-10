Polícia Civil prende quatro autores de homicídio num luau em 11 de setembro

Conhecida por ser uma cidade de turismo histórico e ecológico, Três Pontas vive o drama de muitas mortes em um espaço pequeno de tempo (foto: Trespontas.gov.mg.br)

Quatro homens, suspeitos da morte de um rapaz de 23 anos, foram presos preventivamente pela Polícia Civil, no Bairro Jardim Boa Vista, em Três Pontas, Sul de Minas. O crime ocorreu em 11 de setembro último.

Segundo as investigações, o grupo participava de um luau, quando teve início uma discussão, seguida de briga. Esses quatro homens espancaram, brutalmente, duas vítimas, uma de 23 e outra de 24.

As duas vítimas foram encaminhadas para um hospital. Um deles, no entanto, o de 23 anos, não resistiu e morreu a caminho. O outro sobreviveu e é a principal testemunha do crime.

Um dos suspeitos foi preso logo depois das agressões, no entanto os outros três fugiram, mas foram identificados e presos esta semana. A polícia já identificou, também, outros cinco envolvidos no crime, sendo que um deles é adolescente. Os detidos foram encaminhados para o sistema prisional.