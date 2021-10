Carreta itinerante para doação de sangue chega à Contagem

A partir desta segunda-feira (25/10), o projeto Hemocentro Itinerante SAS Brasil, para campanha de doação de sangue, vai estar em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A carreta vai ficar no estacionamento do Complexo Itaú Power, localizado na Av. General David Sarnoff, 5.160 - Cidade Industrial, até o dia 29 de outubro. Os candidatos devem obrigatoriamente fazer o agendamento no site , onde também vão encontrar as condições e restrições para fazer a doação.