Homem consegue fugir da polícia por 13 anos, mas, enfim, acaba preso

Dionathan tentou fugir, levando armas, munições e dinheiro (foto: Reprodução/Procura-se e Polícia Militar/Divulgação) As autoridades mineiras conseguiram colocar fim, nesta quarta-feira (20/10), a uma perseguição que durou 13 anos. Com 14 mandados de prisão, Dionathan da Cruz Silva foi capturado por uma megaoperação no Córrego do Aventureiro, em Conceição do Capim, distrito de Aimorés, no Rio Doce.





Na fuga, sem sucesso, ele levava uma mochila com duas armas de fogo (9 mm e 380), três carregadores de 380 e dois de 9mm, além de farta munição. Segundo a PM, ele levava também R$ 4.400 em dinheiro e uma nota promissória de R$ 10.000.

Dionathan estava sendo procurado pelas polícias Civil e Militar de Minas Gerais e teve seu nome incluído no programa " Procura-se ”, figurando entre os 21 indivíduos mais procurados de Minas. Segundo a PM, a prisão foi de extrema relevância para a segurança pública do estado.

Segundo a PM, Dionathan era um indivíduo de alta periculosidade e tinha envolvimento com crimes violentos praticados em Mutum e cidades próximas, na região do Caparaó. No local da ação policial ainda foi aprendida uma motocicleta utilizada por Dionathan, que foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aimorés.

A megaoperação contou com equipes do GAECO/Regional de Ipatinga e Inteligência do 11º BPM, mais a 15ª Cia Ind/8ª RPM.