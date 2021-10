Operações rodoviárias em MG flagraram 1,2 mil foragidos da justiça este ano

Blitz na estrada: 5.600 motoristas foram flagrados na Lei Seca, ou seja, dirigindo sob efeito do álcool (foto: PMRv/Divulgação)

Um aumento de 114,5% de prisões de foragidos da justiça. Esse é o destaque maior das operações realizadas pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no período de janeiro a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 1.242 fugitivos da justiça recapturados.



Foram realizadas 60.012 operações, nos 33 mil quilômetros de rodovias que cortam Minas Gerais, sendo 30 mil quilômetros estaduais e três mil federais.

Alguns dos números são impressionantes, como o fato de que 5.600 motoristas foram flagrados na Lei Seca, ou seja, dirigindo sob o efeito do álcool, o que representa um aumento de 88% em nove meses em relação a 2020.

O total de prisões e de apreensões, no caso de menores, foi de 19.032, um aumento de 45,6%. O número de armas apreendidas deu um saltom de 81%: foram 1.030 revólveres, espingardas, pistolas e garruchas.

No combate ao tráfico de drogas, 714 prisões de traficantes foram efetuadas, ou seja, um aumento de 40% em relação a 2020. O número de usuários de drogas, pegos em flagrante consumindo maconha, também cresceu: foram 5.085 prisões.

As blitzen apreenderam, ainda, 2.016 veículos adulterados, 11% mais que nos nove primeiros meses do ano passado e um total de 19.573 carteiras de motoristas foram recolhidas, 17% a mais que em 2020.