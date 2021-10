Inscrições para o Concurso Internacional do Queijo terminam na segunda (25)

Jurados brasileiros e internacionais definirão o queijo vencedor do concurso internacional (foto: Emater-MG / Divulgação)

Produtores terão até o dia 25 de outubro para se inscreverem no Concurso Internacional do Queijo, que será realizado durante as atividades da “ExpoQueijo 2021 - Araxá Internacional Cheese”, entre 4 e 7 de novembro.



A competição será nos dias 5 e 6, nas dependências do Tauá Grande Hotel e Thermas de Araxá, no Alto Paranaíba.

A expectativa é de que o concurso receba 800 queijos de 14 países produtores, que serão julgados por especialistas nacionais e internacionais. Eles irão apontar qual região produz os melhores queijos do mundo. As inscrições devem ser feitas pela internet no site do evento , mediante o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50, que permite a participação em até três categorias.

Categorias do concurso

As categorias do Concurso Internacional do Queijo variam de acordo com a matriz leiteira (vaca, búfala, cabra e ovelha) e as tecnologias queijeiras.

A participação no concurso só é aceita caso o produtor esteja em dia com registros dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM), Estadual (SIE), Federal (SIF), e também o Sisbi (equivalência) ou Selo Arte, para produtos artesanais.

Os queijos provenientes dos outros países seguirão as normas determinadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para entrarem em território brasileiro. As regras para envio também podem ser encontradas no site.

A curadoria da competição será realizada pela Organização Nacional de Provadores de Queijo (Onaf), com sede na Itália.

A Onaf é reconhecida internacionalmente pela formação de provadores por meio de um método codificado e é referência mundial no trabalho de valorização dos queijos e preservação do sabor.

Queijo Minas Artesanal

Um dos destaques do concurso será a participação dos produtores do Queijo Minas Artesanal (QMA). O tipo é uma iguaria herdada dos colonizadores portugueses e foi reconhecido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.

O QMA precisa ser feito a partir do leite integral de vaca fresco e cru, retirado e beneficiado na propriedade de origem. O queijo deve apresentar consistência firme, cor e sabor próprios, massa uniforme, isenta de corantes e conservantes.

Na fabricação, além do sal e do coalho, é utilizado o pingo, um fermento natural extraído do soro da produção de queijo do dia anterior. A estimativa é de que o Queijo Minas Artesanal seja produzido por 9 mil pequenos produtores do estado.

Atualmente, Minas Gerais conta com oito regiões já reconhecidas como produtoras deste tipo de queijo: Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Serras da Ibitipoca, Serro e Triângulo Mineiro.

ExpoQueijo 2021

O concurso mundial é uma das atrações da ExpoQueijo 2021 - Araxá Internacional Cheese. O evento, realizado entre os dias 4 e 7 de novembro, ainda terá 200 estandes para exposição de produtos e patrocinadores, praça de alimentação com espaço para restaurantes e food trucks, feira de negócios, área para apresentações culturais e espaço para oficinas, treinamentos e palestras.

O governo de Minas é apoiador do evento, com participação da Emater-MG na organização do concurso. Também são parceiros a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), o Sebrae-MG, o Sistema Faemg (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais), Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Aqmara e prefeitura de Araxá.

Mais informações podem ser adquiridas em contato com a Bonare Eventos – (34) 99108-7270 ou pelo e-mail contato@expoqueijobrasil.com.br .