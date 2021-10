Após um ano fechados, parques municipais são reabertos em Uberlândia

A retomada acontece após redução nos índices da pandemia no Estado de Minas Gerais. (foto: Prefeitura Municipal de Uberlândia/Reprodução)

Após mais de um ano fechados em função da pandemia do coronavírus, os parques municipais de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, reabrem nesta terça-feira (19/10) com restrições.

De responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, os espaços ganharam novas atrações e passaram por melhorias para receber o público.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, João Junior, mesmo com os espaços fechados durante a pandemia, houve um trabalho necessário para deixar os parques mais confortáveis para a comunidade.

“A gente conta agora com a compreensão de todos, para que respeitem as medidas de biossegurança nestes locais, utilizando sempre a máscara e o álcool em gel que iremos disponibilizar”, explica o secretário.

O parque Siquierolli estará aberto de terça-feira a domingo, das 8h às 17h30 – os visitantes passam a contar com uma área revitalizada no Cantinho das Abelhas e um monjolo (máquina hidráulica, movida a mão) integrada à Casinha de Sapê.

O Museu de Biodiversidade do Cerrado, que fica no Siquierolli e é administrado pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), continua fechado no momento; as trilhas do parque estão liberadas.

Os portões reabrem no Parque Santa Luzia com o convite para o labirinto (trilhas com sinalização em meio à plantação de hibiscos). As novidades ficam por conta da Casa da Árvore e o Jardim dos Ipês – o local estará aberto para visitação de terça-feira a domingo, das 8h às 17h30.

No Parque da Gávea o funcionamento com a pista de caminhada e outros espaços também ficam abertos das 8h às 17h30 de terça a domingo.

Para receber os visitantes, o espaço ganhou novas espécies na flora e um trabalho de recuperação dos regos de água para a formação de lagos. O Museu Diversão com Ciência e Arte (Dica), sob responsabilidade da UFU continuará fechado.

Dias e horários de visitação

– Parque Siquierolli: Terça-feira a domingo, das 8h às 17h30

– Parque Santa Luzia: Terça-feira a domingo, das 8h às 17h30

– Parque Gávea: Terça-feira a domingo, das 7h às 18h