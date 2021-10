BH: parques liberam visita sem agendamento

Parques autorizam visitação sem agendamento prévio (foto: Divulgação/PBH) A Prefeitura de Belo Horizonte passou a dispensar o agendamento prévio para visitas aos parques municipais. A decisão da Fundação de Parque Municipais e Zoobotânica (FPMZB) altera a forma de acesso da entrada aos parques e começou a valer nessa segunda-feira (18/10), liberando todos os equipamentos abertos ao público de forma livre, de terças-feiras a domingos, dentro do horário de funcionamento de cada um.





Apesar da nova decisão, as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde, para prevenção do COVID-19, como o uso de máscara obrigatório nos espaços, distanciamento físico das demais pessoas, e também, higienização constante das mãos, continuam valendo em todo o município. A flexibilização gradual dos parques da cidade vem sendo realizada desde agosto de 2020, e o avanço é possível graças aos indicadores das taxas de transmissão de COVID-19 na capital, que apontam nível verde de controle.Apesar da nova decisão, as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde, para prevenção do COVID-19, como o uso de máscara obrigatório nos espaços, distanciamento físico das demais pessoas, e também, higienização constante das mãos, continuam valendo em todo o município.

Vacinação contra a febre amarela

Para a entrada nos parques municipais Aggeo Pio Sobrinho e Jacques Cousteau, é obrigatório a apresentação, na portaria, do documento de identidade com foto e o cartão de vacinação comprovando a imunização contra a Febre Amarelo, há no mínimo 10 dias antes da visita ao parque. Já para os parques Serra do Curral e Mangabeiras, o visitante deverá preencher uma declaração afirmando que já foi vacinado.

Para crianças menores de 9 meses de idade a entrada não é permitida a estes parques que necessitam do comprovante ou declaração de vacinação. A justificativa para a proibição é que crianças até esta faixa de idade não podem ser vacinadas contra a doença.

Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Quanto ao Parque Municipal Américo Renné Giannetti, ainda não há previsão de reabertura. O parque permaneceu fechado, mesmo com a reabertura dos demais parques, devido a vacinação dos felinos que habitam o local. O motivo da vacinação é o suposto contato dos animais com morcegos positivos para a raiva.





Em contato com a PBH , foi esclarecido, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que o Ministério da Saúde recomenda a revacinação dos animais que possam ter tido contato com a doença, e como no parque foram encontrados 4 morcegos positivos para a doença, por medida de segurança, a Prefeitura está revacinando os gatos do local.





Para a reabertura do parque, a Prefeitura aguarda a conclusão da vacinação e monitoramento.

Confira a lista abaixo da relação dos parques abertos:

Funcionamento de terça-feira a domingo, das 8h às 17h

- Parque Ecológico da Pampulha - Francisco Lins do Rego (entrada permitida até às 16h)

- Parque Municipal Aggeo Pio Sobrinho (obrigatória comprovação de vacinação contra Febre Amarela)

- Parque da Serra do Curral (entrada permitida até às 16h. Obrigatória comprovação de vacinação contra Febre Amarela)

- Parque das Mangabeiras (entrada permitida até às 16h. Obrigatória comprovação de vacinação contra Febre Amarela)

- Parque Municipal Jacques Cousteau (obrigatória comprovação de vacinação contra Febre Amarela)

- Parque Nossa Senhora da Piedade

- Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

- Parque Elias Michel Farah

- Parque Ecológico do Bairro Caiçara

- Parque Ecológico Vencesli Firmino

- Parque Ursulina de Andrade Mello

- Parque Pedro Machado

- Parque Cássia Eller

- Parque Municipal Renato Azeredo

- Parque Municipal Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

- Parque do Bairro Havaí

- Parque Roberto Burle Marx

- Parque Bandeirante Silva Ortiz

- Parque do Conjunto Estrela Dalva

- José Lopes dos Reis (Baleares)

- Parque do Bairro Cenáculo

- Parque Universitário

- Parque Primeiro de Maio

- Parque Municipal Fernão Dias

- Parque Ismael de Oliveira Fábregas

- Marcos Mazzoni

- Parque Real

- Parque Rosinha Cadar

- Parque Tom Jobim

- Parque Professor Amílcar Vianna Martins





De terça a sexta-feira, das 8h às 17h

- Mata das borboletas

- Julien Rien





De domingo a domingo, sem restrição de horário

- Parque Ecológico Alfredo Sabetta

- Parque da Vila Pantanal

- Parque Halley Alves Bessa

- Parque Jornalista Eduardo Couri

- Parque do Bairro Trevo

- Parque da Matinha

- Parque Municipal Tião dos Santos

- Parque do Confisco

- Parque Juscelino Kubistchek

- Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia

- Parque das Nações

- Parque Linear do Vale do Arrudas

- Parque Linear José Cândido da Silveira

- Parque Jardim Montanhês





*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen