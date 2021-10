Adolescentes de 13 anos serão vacinados nesta quarta (20) em Sete Lagoas

A vacinação vai ocorrer das 09h às 16h, em três locais: Casa da Cultura, Una e Faculdade Ciências da Vida. (foto: Prefeitura de Sete Lagoas)

A cidade de Sete Lagoas, Região Central do estado, vai vacinar contra a COVID-19 os adolescentes de 13 anos, nesta quarta-feira (20/10).

A vacinação ocorrerá das 9h às 16h , nos seguintes locais:

Casa da Cultura - Av. Getúlio Vargas, 91, Centro (a pé); Centro Universitário Una - Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé); Faculdade Ciências da Vida - Av. Perimetral, 12.632, Indústrias (drive thru).

Para se vacinar será necessário apresentar a identidade com foto, comprovante de endereço em nome da pessoa ou responsável legal, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF. É obrigatória a presença de um responsável legal no momento da vacinação.

A Prefeitura ainda destaca que em caso de grande demanda serão distribuídas senhas até às 15h30 e será obrigatório o uso de máscara.

Segunda Dose

Nesta quarta-feira (20/10), também será aplicada a segunda dose da Pfizer, para quem tomou a primeira dose até o dia 10 de agosto.

A vacinação ocorrerá das 9h às 16h, nos Centros de Saúde dos bairros Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; nas Unidades Básica de Saúde (UBS) dos bairros Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e nas Estratégias Saúde da Família (ESF) dos bairros Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Eldorado e Alvorada.

Os documentos necessários são identidade com foto, comprovante da 1ª dose (Pfizer), cartão do SUS ou CPF.

Vacinação no município

Até ontem (18/10), de acordo com a Prefeitura, receberam a 1ª dose 174.818 pessoas (72,3% da população). Já a 2ª dose foi aplicada em 106.649 cidadãos, a dose única em 5.814 e a 3ª dose em 3.271 pessoas.

Durante a vacinação, os cidadãos podem doar 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária.

Raio-X da COVID

De acordo com último boletim, divulgado nesta segunda-feira (18/10), o município contabilizou 23.497 contaminações por COVID-19, com a confirmação de cinco novos casos.

A cidade está sem mortes confirmadas pela COVID desde o dia 3 de outubro. Assim o município segue com 611 óbitos.

Se comparado ao boletim do dia 8 de outubro, quando o número de contaminados era de 23.457 e de 611 óbitos, houve um aumento de 40 novos casos e nenhuma morte.

Dos sete internados no município, quatro estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e três em enfermaria. Entre os internados na UTI, um é de Sete Lagoas e os demais de outras cidades da região (Pompéu e Abaeté).

A taxa de ocupação de leitos de UTI COVID, SUS e particular em Sete Lagoas está em 13,3%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 15%.