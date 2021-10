BH: faixas exclusivas para ônibus serão adotadas no Bairro Padre Eustáquio

Ao todo, 17 pontos de embarque e desembarque serão contemplados pela operação, que beneficiará, também, 19 linhas que passam nas três ruas.

Com a operação que terá início nesta terça, Belo Horizonte passará a ter oito faixas exclusivas para ônibus fora dos grandes corredores, como as Avenidas Presidente Antônio Carlos e Cristiano Machado. Em agosto, o projeto teve início em duas ruas do Centro de BH e uma do Bairro Floresta. Já no mês passado, duas vias da Região Leste entraram na lista.