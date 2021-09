BH terá duas novas faixas exclusivas para ônibus na Região Leste

Várias vias de Belo Horizonte já contam com a faixa exclusiva para ônibus (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press )









Na Rua Domingos Vieira, a faixa exclusiva funcionará entre a Avenida do Contorno e a Rua Piauí, das 6h às 19h. Dois pontos de embarque e desembarque estarão contemplados no novo esquema. As paradas atendem a oito linhas de ônibus.





Em agosto, a BHTrans já havia implantado faixas exclusivas de ônibus em três ruas das regiões Central e Leste. A empresa informou que para a implantação das faixas exclusivas não serão feitas obras, uma vez que faixas indicativas, placas e pinturas no asfalto serão suficientes para sinalizar a exclusividade para o transporte coletivo.





Vale lembrar que, fora da faixa dos horários citados, o trânsito nos locais estará liberado para outros veículos.





Ao todo, mais de 20 quilômetros de faixas exclusivas estão programadas para serem implantadas em Belo Horizonte.

A partir desta quinta-feira (30/9), a Região Leste de Belo Horizonte contará com duas faixas exclusivas para ônibus. De acordo com a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), o fluxo para o transporte coletivo será priorizado nas ruas Niquelina e Domingos Vieira, nos bairros Paraíso e Santa Efigênia, respectivamente.