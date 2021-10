Homem furta doações de duas igrejas no interior de Minas

Câmeras de segurança flagraram autor de furto à igreja Nossa Senhora das Necessidades, em Piracema (foto: Reprodução/CCTV) A população de Piracema, cidade do Centro-Oeste de Minas com pouco mais de 6 mil habitantes, está revoltada com furtos cometidos em duas igrejas no final de semana. A matriz de Nossa Senhora das Necessidade, da igreja católica, foi furtada no sábado (16/10), e o templo da Comunidade Evangélica Ágape, foi o alvo do crime no domingo (17/10).

A polícia trabalha com a possibilidade de que os furtos possam ter sido cometidos pela mesma pessoa. Filmagens de câmeras de segurança da região mostram o suspeito do furto, um homem de cerca de 1,70m, que usava calça jeans, blusa de moletom clara e touca para cobrir o rosto e a boca (do tipo balaclava).

Já no domingo (17/10), por volta das 18h30, a PM foi mobilizada por representantes de outra igreja, a Comunidade Evangélica Ágape, onde foi reportado outro furto, de R$40.

Veja as imagens gravadas:

Pedido das autoridades

A PM informou que a quantia de R$ 1.500 furtada na igreja católica era composta por moedas e notas de baixo valor, como R$ 5 e R$ 2. Por esse motivo, as autoridades pedem aos comerciantes de Piracema e região que, caso sejam procurados por alguém querendo trocar dinheiro com essas características, que avisem a polícia por meio do 190 ou mesmo do Disque Denúncia Unificado por meio do número 181.

O Padre Romualdo Gonçalves Leite, pároco de Piracema, afirmou que foi orientado a não passar mais informações sobre o furto. Ele espera que a justiça seja feita e que a pessoa que cometeu o furto se arrependa do que fez.

Igreja de Nossa Senhora das Necessidades, em Piracema, foi furtada no sábado (16/10) (foto: Ancelmo Cardoso)





"Que em tudo prevaleça a verdade, a justiça, a caridade e a misericórdia. Para que, assim, as pessoas possam, mesmo quando cometerem seus maiores erros, fazerem um caminho de restauração. Que a impunidade nunca prevaleça. Que as pessoas assumam as consequências de seus erros. E que todos tenham a possibilidade de se reerguerem e mudarem de vida", profetiza o pároco.

A PM informa que o patrulhamento na região será intensificado e que está no rastreamento da pessoa que fez o furto.