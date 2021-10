Dupla foge de abordagem da PM e se acidenta com moto em BH

Rua Desembargador Saraiva, no Alto Vera Cruz, onde dupla se acidentou durante fuga (foto: Reprodução/Google Street View)

Dois homens se acidentaram quando fugiam da Polícia Militar na tarde deste domingo (17/10), no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte.De acordo com informações iniciais da polícia, a dupla estava em uma moto. O acidente aconteceu na Rua Desembargador Saraiva, altura do número 962.Um dos homens, segundo a polícia, ficou bastante ferido. Os agentes o socorreram ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, também em BH, ainda conforme os militares.Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele nem sobre o motivo da abordagem da polícia no Alto Vera Cruz. A ocorrência ainda está em andamento.