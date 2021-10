Após discussão, adolescente dá facada em motorista de ônibus em BH

Faca usada no ato infracional foi recolhida pelos guardas municipais (foto: Divulgação/Guarda Civil Municipal )

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida sob a suspeita de dar uma facada em um motorista de ônibus de 53 em Belo Horizonte, na noite desta sexta (15/10).De acordo com a Guarda Civil Municipal, a jovem gravava vídeos para o Tik Tok quando o motorista a perguntou se ela não tinha "uma roupa para lavar em casa".A adolescente, então, foi para casa, onde buscou uma faca de cozinha. Ela guardou o objeto no banheiro feminino da Estação São Gabriel, na Região Nordeste de BH.Quando reavistou o motorista na estação, ela buscou a faca e o atacou, segundo a Guarda Municipal.O homem sofreu um ferimento superficial no lado esquerdo de suas costas, de acordo com os agentes. A Guarda Municipal o levou até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Norte, onde ele recebeu cuidados médicos.Segundo o guarda municipal Santos Silva, a jovem ficou na estação durante todo o dia gravando os vídeos. "Foi a primeira vez que nossa guarnição a viu aqui. Os ferimentos seriam muito maiores se testemunhas não tivessem visto ela com a faca. O pessoal empurrou e a atrapalhou", conta.A guarda encaminhou a jovem ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, na Rua Rio Grande do Sul, Bairro Barro Preto, Centro-Sul de BH.A mãe da adolescente já está no local para prestar apoio.