Cidades do interior de MG fazem mutirão para vacinar crianças neste sábado

Postos de saúde vão abrir, na maioria das cidades, às 7h. Atualização da carteira de vacinação é fundamental para garantir boa saúde das crianças (foto: Agência Brasil/Reprodução)

Várias cidade do interior de Minas Gerais realizam, neste sábado (16/10), um "Dia D" de multivacinação para crianças entre seis meses e adolescentes até 15 anos de idade, com o objetivo de controlar doenças que são comuns a essas fases da vida. A iniciativa é parte de uma campanha nacional que dura todo o mês de outubro para atualizar a caderneta de vacinação dos jovens e pequenos.

Ao todo, 18 vacinas serão oferecidas para doenças como caxumba, poliomielite, sarampo, meningite, febre amarela. Cada cidade terá um horário de funcionamento dos postos de saúde (veja os detalhes abaixo). Em todos os casos, é obrigatório levar documento de identidade da criança ou adolescente, além do responsável, e a carteira de vacinação.

"Na medida em que as doenças passam a não circular mais, justamente pela boa cobertura vacinal, as pessoas se esquecem e não percebem como elas são perigosas", completa o pediatra Valter Sartorato.

Este ano, a campanha de multivacinação, em muitas cidades, também terá uma "dose a mais": a vacina contra COVID-19, que passou a ser distribuída para adolescentes entre 12 e 17 anos com ou sem doenças crônicas em todo o estado.

Sartorato, porém, lembra que não é ideal fazer a aplicação de outras vacinas se a contra o coronavírus for aplicada no mesmo dia. "Não há estudos ainda sobre a administração de dois imunizantes tão diferentes juntos. Não há como saber se pode haver alguma reação. Já as demais vacinas do calendário da multivacinação podem, sim, ser tomadas juntas", explica.

Veja onde haverá mutirão no Vale do Jequitinhonha e Mucuri

Águas Formosas - das 8h às 16h

Araçuaí - das 8h às 17h

Aricanduva - das 8h às 16h

Carlos Chagas - das 8h às 17h. Também será aplicada vacina contra COVID-19 para maiores de 12 anos

Catuji - das 8h às 17h. Também será aplicada vacina contra COVID-19 para adolescentes de 12 a 17 anos

Franciscópolis - das 8h às 16h. Também será aplicada vacina contra COVID-19 em adolescentes de 13 a 14 anos

Fronteira dos Vales - das 8h às 16h

Itamarandiba - das 8h às 16h

Itaobim - das 8h às 16h

Itinga - das 7h às 17h

Jenipapo de Minas - das 7h30 às 12h30

Jequitinhonha - das 8h às 16h

Leme do Prado - das 8h às 16h na Unidade Básica de Saúde Coelho Amaral. Nas demais, das 8h às 12h

Ladainha - das 7h às 11h. Haverá também vacinação contra COVID-19 para adolescentes de 15 anos

Malacacheta - das 8h às 14h. A vacinação contra COVID-19 para jovens entre 12 e 17 anos também vai acontecer, mas das 8h às 13h

Machacalis - das 8h às 16h

Medina - das 8h às 17h

Ponto dos Volantes - das 8h à 16h

Poté - das 8h às 16h. A cidade também vai fazer um mutirão, no mesmo horário, para aplicar a 3ª dose da vacina contra o coronavírus para profissionais de saúde e maiores de 60 anos, pessoas com mais de 18 anos que tomaram a primeira dose da Pfizer há mais de 60 dias, e adolescentes entre 12 e 17 anos.

Santa Maria do Salto - das 8h às 16h

Santo Antônio do Jacinto - das 8h às 16h. Também haverá aplicação da vacina contra COVID-19 para maiores de 12 anos, terceira dose para os grupos que podem receber a vacina e segunda dose para quem ainda não completou o esquema vacinal

Teófilo Otoni - das 8h às 17h. Também haverá vacinação contra COVID-19 para adolescentes

Virgem da Lapa - das 8h às 16h

Veja onde haverá mutirão no Noroeste

Arinos - das 8h às 16h

Formoso - das 8h às 13h

Vazante - das 8h às 16h

Veja onde haverá mutirão no Triângulo e Alto Paranaíba

Araxá - das 7h30 às 12h na Unioeste e das 8h às 16h da ESF Max Neumann

Araguari - das 8h às 17h

Araporã - das 8h às 17h

Arapuá - das 8h às 16h. Também será aplicada a segunda dose da vacina da Pfizer para quem tomou a primeira entre os dias 6/8 e 11/8

Campina Verde - das 8h às 15h

Canápolis - das 8h às 16h. Também será feito um Dia D de vacinação contra COVID-19 para a população acima de 18 anos que perdeu a data da 2ª dose

Conceição das Alagoas - das 8h às 17h

Iraí de Minas - das 8h às 16h

Guiramânia - das 8h às 17h

Frutal - das 8h às 17h. A prefeitura também vai fazer na Sede e no distrito de Aparecida de Minas a pesagem da mãe e filho beneficiados com o Bolsa Família. Unidade Básica de Saúde “Gilberto Abate” (próximo ao Lago Municipal) terá somente a pesagem das crianças.

Ituiutaba - das 8h às 16h

Iturama - das 7h30 às 16h

Matutina - das 7h às 17h

Monte Carmelo - das 8h às 16h

Patos de Minas - das 8h às 16hh

Patrocínio - das 8h às 17h, exceto na Policlínica

Pedrinópolis - das 8h às 17h

Planura - das 8h às 17h. Também será aplicada vacina contra COVID-19 para toda a população que ainda não recebeu a dose (seja primeira, segunda ou terceira)

Prata - das 8h às 17h. Além da multivacinação, também serão realizados papanicolau, exames de pressão arterial, glicemia e a pesagem do programa Bolsa Família

Rio Paranaíba - das 8h às 17h

Santa Juliana - das 8h às 17h

São Francisco de Sales - das 8h às 17h

São Gotardo - das 8h às 17h.

Serra do Salitre - das 8h às 16h nas regiões de Catiara e Abacaxis, e das 8h às 17h na Sede. Também será coletado exame de citologia.

Tupaciguara - das 8h às 17h, exceto no PSF João da Farmácia

Uberaba - das 8h às 17h

Uberlândia - das 8h às 17h. Além disso, haverá aplicação da primeira dose da vacina contra COVID-19 para adolescentes de 16 anos, e maiores de 18 anos que ainda não tenham tomado.

União de Minas - das 8h às 17h

Veríssimo - das 8h às 17h