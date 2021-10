Campanhas de multivacinação e antirrábica começam neste sábado, em BH

O cronograma de vacinação contra COVID-19 será retomado na segunda-feira, dia 18 de outubro (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)



Neste sábado (16/10), serão realizadas em Belo Horizonte a Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes até 14 anos e a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. Nesta data, não haverá aplicação de vacinas contra a COVID-19 no município. Segundo a prefeitura, o cronograma será retomado na segunda-feira (18/10), com a segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 37 anos.

Multivacinação para crianças e adolescentes

A atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos será realizada em todos os Centros de Saúde de Belo Horizonte, das 8h às 17h. A campanha seguirá no município até 29 de outubro. Para visualizar todos os endereços, acesse o portal da prefeitura





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a finalidade da campanha é aumentar as coberturas vacinais, reduzindo a incidência e contribuindo para o controle e erradicação das doenças imunopreveníveis nas crianças e adolescentes.





Estarão disponíveis para o público as vacinas: BCG, Rotavírus, Meningocócica C, Pneumocócica 10, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativada, Pólio Oral, Meningo C, Febre Amarela, Hepatite A, DTP, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Tríplice Viral, Dupla Adulto, Tríplice Bacteriana Adulto e Gripe.

Orientações

É imprescindível que os responsáveis levem a caderneta de vacinação para a conferência das doses aplicadas e atualização da situação vacinal. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as vacinas serão aplicadas de acordo com a avaliação da situação de cada criança e adolescente.

Para a entrada nas unidades de saúde é obrigatório o uso de máscaras, sendo que para crianças de até dois anos não é necessário o uso do acessório de proteção.

Vacinação antirrábica para cães e gatos

Devem ser vacinados cães e gatos a partir de três meses de idade, gestantes ou não. Para a vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda levar os cães com guia ou coleira, e, de preferência, conduzidos por adultos. Estarão disponíveis mais de 250 pontos, distribuídos por todas as regiões da capital. A vacinação será das 8h às 17h.

Orientações

Os gatos devem ser levados em gaiolas ou caixas de transporte. Depois de vacinados, os animais não devem ser submetidos a esforços físicos e devem ser mantidos em casa, na sombra, com água e alimentação disponíveis. Confira os locais de vacinação:

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA 2021

Aarão Reis - Paróquia São José Operário - R. Oliveira Fortes, 25

Aeroporto - Centro de Saúde Padre MaiaR. Boaventura, 1.900

Alípio de Melo - Escola Municipal Maria de Resende CostaAv. Abílio Machado, 1.009

Alípio de Melo - Escola Municipal Julia ParaisoR. Tiês, 10 esquina com R. Leonil Prata

Alípio de Melo - Igreja Católica Maria Serva do SenhorR. dos Veterinários, 77

Alípio de Melo - Drogaria AraújoAv. dos Engenheiros, 560

Alto Vera Cruz - Centro de Saúde Alto Vera CruzR. General Osório, 959

Aparecida - CRAS SumaréR. Cirilo Gaspar de Araújo, 522

Aparecida - Praça SalermoR. Vinte e Cinco de Agosto, 75 - esquina com R. 1º de Julho

Aparecida - Praça RamatisR. Cantagalo - esquina com R. Dona Clara

Araguaia - Central de Esterilização de Cães e Gatos do BarreiroR. Antônio Praça Piedade, 68

Araguaia - Centro de Saúde BonsucessoAv. Doutor Cristiano Rezende, 1.875

Bairro das Indústrias - Centro de Saúde Bairro das IndústriasR. Maria de Lourdes Manso, 80

Bairro das Indústrias - Sociedade São Vicente de PaulaR. Jornalista Wander Moreira, 332

Barreiro de Baixo - Ponto de Apoio da Equipe de LeishmanioseR. Vicente de Azevedo, 301

Barreiro de Baixo - Antigo Centro de Saúde Carlos Renato DiasR. Pinheiro Chagas, 252

Barro Preto - Centro de Saúde Oswaldo CruzR. Uberaba, 258 - estacionamento da Escola de Saúde Pública

Belvedere - Igreja Mãe RainhaR. Modesto Carvalho de Araújo, 227

Betânia - Antiga Escola MaristaR. das Canoas, 630

Boa Vista - Centro de Saúde Boa VistaRua Guruá, 833

Bom Jesus - Praça Senhor Bom JesusPraça Senhor Bom Jesus - esquina com R. Teresina

Braúnas - Centro de Saúde TrevoR. José Simplício Moreira, 1.144

Buritis - Drogaria Araújo (Parque Aggeo Pio)Av. Professor Mário Werneck, 2.680

Cabana - Associação Moradores do Aglomerado CabanaR. São Geraldo, 265

Cachoeirinha - Escola Municipal Professora Eleonora PierucettiAv. Bernardo Vasconcelos, 288

Cachoeirinha - EMEI CachoeirinhaR. Borborema, 1.325

Caiçaras - Drogaria Araújo Santos AnjosAv. Dom Pedro II, 2.854

Caiçaras - Centro de Esterilização de Cães e Gatos NoroesteR. Antônio Peixoto Guimarães, 33

Caiçaras - Parque Ecológico CaiçaraR. do Tico Tico, 100

Caiçaras - Drogaria AraújoR. Rosinha Sigaud, 716

Califórnia - Igreja Nossa Senhora AparecidaR. Sebastião Fernandes Brandão, 227

Camargos - Centro de Saúde CamargosR. Luiza Efigênia Silva, 159

Campo Alegre - Academia da Cidade Campo AlegreR. Osório Duque Estrada, 131

Capitão Eduardo - Escola Municipal Governador Ozanan RibeiroR. Ângela Benareges (antiga rua Um), 14

Capitão Eduardo - Casa da Dona MarizaR. dos Moreiras, 105

Carlos Prates - Praça São Francisco das ChagasR. Padre Eustáquio, 807

Carlos Prates - Drogaria AraújoR. Padre Eustáquio, 2.208

Casa Branca - Centro de Saúde Mariano de AbreuR. Fernão Dias, 500

Castelo - Drogaria AraújoAv. Miguel Perrela, 530

Céu Azul - Escola Municipal Ondina NobreR. Rad. José Junquilho, 417

Céu Azul - Centro de Saúde Céu AzulR. Alice Marques, 187

Céu Azul - Escola Municipal Joaquim dos SantosR. Antônio José dos Santos, 300

Cidade Nova - Escola Municipal ProfessoraMaria Modesta CravoR. Doutor Júlio Otaviano Ferreira, 1.085

Cinquentenário - Academia da CidadeR. Nelson de Sena, 120

Concórdia - Centro de Saúde Alcides LinsR. Panema, 275

Concórdia - Igreja Batista da ConcórdiaR. Tamboril, 515

Conj. Confisco - Escola Municipal Anne FrankR. K, 445

Conj. Pongelupe - Antigo Centro de Saúde UrucuiaR. W2, número 432

Conj. Ribeiro de Abreu - Centro de Saúde Efigênia Murta de FigueiredoR. Serra do Cipó, 90

Conjunto Betânia - Centro de Saúde Conjunto BetâniaR. Onã, 105

Conjunto Califórnia - Escola Estadual Professor Clovis SalgadoAv. das Castanholas, 80

ConjuntoJatobá IV - Igreja Nossa Senhora das GraçasAv. Haydee Avrass Homssi, 391

Conjunto Paulo VI - Escola Municipal Sobral PintoR. das Almas, 120

Conjunto Paulo VI - Creche Comunitária Vovó GeraldaR. Um, 2

Conjunto Santa Maria - Ponto de Apoio do Conjunto Santa MariaR. Quatro, 86

Copacabana - Escola Municipal Cora CoralinaR. Lisboa, 54

Coqueiros - Escola Municipal Padre Edeimar MassoteR. Eneida, 1.485

Coqueiros - Escola Municipal Augusta MedeirosR. General Clark, 28

Coração Eucarístico - Drogaria AraújoR. Coração Eucarístico de Jesus, 139

Diamante - Associação dos Moradores do Teixeira DiasR. Antônio Teixeira Dias, 1.600

Diamante - Centro de Saúde Diamante/Teixeira DiasR. Maria Marcolina de Souza, 40

Dom Bosco - Praça da Igreja Dom BoscoAv. Ivaí, 1.283

Dom Cabral - Centro de Saúde Dom CabralPraça da Comunidade, 40

Dom Joaquim - Centro de Saúde Dom JoaquimAv. Joaquim José Diniz, 200

Dona Clara - Drogaria AraújoAv. Sebastião de Brito, 307

Ermelinda - Igreja PresbiterianaR. André de Melo e Castro, 195

Ermelinda - Centro de Saúde ErmelindaR. Águas Belas, 114 - esquina com Av. Paes de Abreu

Esplanada - Centro de Esterilização de Cães e Gatos LesteR. Antônio Olinto, 969

Estoril - Drogaria Araújo (UNI BH)R. José Rodrigues Pereira, 1.226

Etelvina Carneiro - Centro de Saúde Etelvina CarneiroR. Mar de Rosas, 140

Flávio Marques - Centro de Saúde Barreiro de CimaPraça Modestino Sales Barbosa, 100

Floramar - Casa amarelaR. Clovis de Castro, 332

Floresta - Drogaria AraújoAv. Assis Chateaubriand, 143

Funcionários - Gerência de Zoonoses Centro-SulR. Pernambuco, 237

Glalijá - Igreja Santa TerezinhaR. Zito Soares, 362

Glória - Centro de Saúde GlóriaR. Eneida, 955

Goiânia - Centro de Saúde GoiâniaR. Lucimara Marques, 677

Goiânia - Escola Estadual Luiz de BessaR. Asa Branca, 103

Goiânia - Escola Municipal Maria da Assunção de MarcoR. Ana Horta, 98

Granja de Freitas - Centro de Saúde Granja de FreitasR. São Vicente, 405

Guarani - Centro de Saúde GuaraniR. Pacaembu, 106

Gutierrez - Drogaria AraújoR. André Cavalcanti, 222

Havaí - Escola Municipal Prefeito Aminthas de BarrosR. San Salvador, 71

Heliópolis - Escola Municipal José Maria dos Mares GuiaR. dos Beneditinos, 180

Horto Florestal - Plug MinasR. Santo Agostinho, 1.441

Independência - Residência de apoioR. Maria Francisca, 174

Independência - Centro de Saúde IndependênciaR. Maria Antonieta Ferreira, 151

Ipanema - Centro de Saúde Jardim FiladélfiaR. Caitite, 309

Ipiranga - Centro de Saúde Cidade OzananR. Dr. Furtado de Menezes, 610

Itaipu - Antigo Centro de Saúde ItaipuR. do Colar, 195

Itapoã - Escola Municipal Lídia AngélicaR. Coronel Índio do Brasil, 164

Jaqueline - Escola Estadual Prof. Maria CoutinhoR. Luiz Gonzaga de Souza, 75

Jaqueline - Centro de Saúde JaquelineR. Agenor de Paula Estrela, 200

Jardim Alvorada - Centro de Saúde Jardim AlvoradaR. Flor D'água, 711

Jardim Alvorada - Escola Estadual Ursulina de Andrade MeloR. Flor de Vidro, 251

Jardim Alvorada - Escola Estadual Prof. Benvinda de CarvalhoR. Flor das Cobras, 100

Jardim América - Escola Estadual Olímpia Resende PereiraR. Lindolfo Deodoro, 84

Jardim América - Paróquia São JorgeR. Corcovado, 425

Jardim América - Centro de Saúde VentosaR. Conselheiro Joaquim Caetano, 1.782

Jardim América - Centro de Saúde Vila LeoninaR. 11 de Abril, 240

Jardim Belmont - Escola Municipal Murilo RubiãoR. Adilson R. Facury, 10

Jardim Belmont - Escola Municipal Consuelita CândidaR. Dom Silvério, 301

Jardim Comerciários - Centro de Saúde Jardim ComerciáriosR. Maria da Paz Maia, 96

Jardim Comerciários - Escola Estadual Djanira Rodrigues de OliveiraR. João Antônio Maurício, 160

Jardim Europa - SLUAv. Liege, 10

Jardim Europa - Centro de Saúde Jardim EuropaR. Edimburgo, 130

Jardim Felicidade - Associação Coletiva da JuventudeR.Quarenta e dois, 125

Jardim Guanabara - Centro de Saúde Jardim GuanabaraR. Fanny Martins Barros, 70

Jardim Leblon - Anexo da Igreja Batista Veredas da JustiçaR. Humberto Campos, 259

Jardim Liberdade - Chácara Ávila ReisR. Liberdade, 102

Jardim Montanhês - EMEI Jardim MontanhêsR. Leopoldo Pereira, 197

Jardim Vitória - Centro de Saúde Vila MariaAv. dos Sociais, 305

João Pinheiro - Posto de ruaR. Frei Luiz de Sousa, 311

João Pinheiro - Quadra da Igreja Nª S. AuxiliadoraR. Jacinto, 500

Lagoa - Centro de Saúde LagoaR. José Sabino Maciel, 176

Lajedo - EMEI Saúde LagoaR. Pintor Rugendas, 13

Liberdade - Drogaria AraújoAv. Isabel Bueno, 743

Liberdade - Escola Estadual Anita Brina BrandãoR. Manoel dos Reis Filho, 05

Lindeia - Igreja Jesus RessuscitadoR. Flor de Maio, 1.200

Lourdes - Drogaria AraújoR. Curitiba, 2351 - Praça Marília de Dirceu

Madre Gertrudes - Comunidade São Francisco de AssisR. Faustino Assumpção, 109

Manacás - Centro de Saúde Padre TiagoAv. João XXIII, 1.233

Mangabeiras - Drogaria Araújo - Praça da BandeiraAv. Afonso Pena com Av. Bandeirantes

Mangueiras - Centro de Saúde MangueirasR. Xafariz, 4

Mantiqueira - Antigo Centro de Saúde MantiqueiraR. Maria Luiza Lara, s/n

Mantiqueira - Escola Municipal Moysés KalilR. Afonso Pereira da Silva, 10

Mantiqueira - Escola Municipal Professor Pedro GuerraR. João Ferreira da Silva, 230

Maria Goretti - Centro de Saúde Maria GorettiR. Barreiro Grande, 57

Marilândia - Centro de Saúde ItaipúR. Wanderley de Sales Barbosa, 350

Marivanda Baleeiro - Centro de Saúde Marivanda BaleeiroR. Três Mil e Setenta e Quatro, 555

Milionários - Centro de Saúde MilionáriosR. dos Cruzeirenses, 30

Minas Caixa - Escola Estadual Coronel Manoel Soares do CoutoR. Walfrido Teixeira Simões, 200

Miramar - Centro de Saúde MiramarR. Eridano, 540

Morro das Pedras - Sociedade Crus de MaltaR. Cachoeira de Minas, 434

Nazaré - Centro de Saúde NazaréR. Cruz de Malta, 73

Nazaré - Antigo Centro de Saúde NazaréR. Marco Aurélio, 20

Nova Cintra - Centro de Saúde Vista AlegreR. Sêneca, 9

Nova Cintra - Escola Estadual Prof. Magalhães DrumondR. Fernando Alves, 260

Nova Gameleira - Escola Estadual Prof. Nair SantanaR. Carlos Schettino, 735

Nova Gameleira - Conjunto HenricãoR. Vereador Júlio Ferreira, 80

Nova Granada - Centro de Saúde São JorgeR. Garret, 45

Nova Granada - Escola Estadual Mário CasassantaR. Conselheiro Joaquim Caetano, 1.499

Nova Suíça - URS Campos SalesR. Campos Sales, 472

Nova Suíça - Centro de Saúde Noraldino de LimaAv. Amazonas, 4.373

Nova Vista - Centro de Saúde São José OperárioR. Simão Pereira, 73

Novo Aarão Reis - Centro de Saúde Novo Aarão ReisAv. Detetive Eduardo Fernandes, 200

Novo das Indústrias - Escola Estadual José Miguel do NascimentoR. Maria Beatriz, 90

Novo Horizonte - Centro de Saúde Novo HorizonteR. Pedro Alexandrino Mendonça, 12

Olaria - Igreja Santa CruzR. Calêndula, 15Olhos d’ÁguaIgreja CatólicaR. Três, 27

Ouro Minas - Centro de Saúde Olavo Albino CorrêiaR. Papa Honório III, 08

Ouro Preto - Igreja C. Nossa Sra. AparecidaR. Arnaldo Bueno Azevedo, 77(antiga R. 30)

Ouro Preto - Centro de Saúde Ouro PretoR. Jonas Jean, 77

Padre Eustáquio - Centro Cultural Padre EustáquioR. Jacutinga, 821

Padre Eustáquio - Centro de Saúde Padre EustáquioR. Humaitá, 1.125

Palmeiras - Escola Estadual Manoel CasassantaR. Guilhermino Estevão Nascimento, 150

Palmeiras - Escola Municipal Professora Efigênia VidigalR. José Gualberto, 295

Paquetá - Escola Estadual Sarah KubitscheckR. Anita Blumberg, 61

Paquetá - Drogaria AraújoAv. Santa Terezinha, 476ParaísoCentro de Saúde ParaísoAv. Mem de Sá, 1.001

Paraíso - Antigo anexo do Centro de Saúde ParaísoR. Fernando Lobo, 354

Paulo VI - Escola Municipal Acidália LottR. Cana-caiana, 10

Pedreira Prado Lopes - EMEI Maria da Glória LommezR. Carmo do Rio Claro, 145

Pilar - Centro de Saúde PilarR. São Pedro da Aldeia, 55

Pindorama - Posto de rua (casa de munícipe)R. João Gomide Leite - esquina comRua Paladium

Pindorama - Casa de apoio PindoramaR. Jacareí, 550

Pindorama - Posto de rua (mercearia)R. Rio Petrópolis esquina com Rua Eli Pinheiro

Pindorama - Escola Estadual Olivia PintoR. Guacira, 92

Pirajá - Clube dos Sargentos - CSEBHPraça Poá, 32

Pirajá - Escola Estadual Maria Amélia GuimarãesR. Amaral, 32

Piratininga - Escola Municipal Cônego Raimundo TrindadeR. Brodósqui, 51

Pompeia - Centro de Saúde PompeiaR. Leopoldo Gomes, 440

Prado - Praça Carlos MarquesPraça Carlos Marques

Primeiro de Maio - Centro de Saúde Primeiro de MaioR. Volts, 81

Providência - Centro de Saúde ProvidênciaR. São Sebastião, 30

Regina - Centro de Saúde ReginaR. Aristolino Basílio de Oliveira, 467

Regina - ONG CrescerR. das Petúnias, 1519

Ribeiro de Abreu - EMEI Ribeiro de AbreuR. Dianópolis, 170

Ribeiro de Abreu - Escola Estadual Bolivar TinocoR. Divino Espírito Santo, 40

Ribeiro de Abreu - Centro de Saúde MG-20R. Areia Branca, 171

Rio Branco - Escola Municipal Padre Marzano MatiasR. Érico Veríssimo, 1.280

Rio Branco - Escola Municipal Zilda ArnsR. Erva Mate, 26

Rio Branco - Centro de Saúde Rio BrancoR. Joviano Coelho Junior, 45

Sagrada Família - Centro de Saúde Marco Antônio de MenezesR. Petrolina, 869/871

Sagrada Família - Anexo do Centro de Saúde HortoR. Monte Alverne, 151

Salgado Filho - Centro de Saúde Salgado FilhoR. Campina Verde, 375

Salgado Filho - Centro de Esterilização de Cães e Gatos OesteR. Alexandre Siqueira, 375

Santa Amélia - Escola Municipal José Madureira HortaR. Joaquim Raymundo Braga, 40

Santa Amélia - Escola Municipal Professor Amilcar MartinsR. Prelúdio, 54

Santa Cecília - Ponto de apoio Santa CecíliaR. Joao Firmino Luzia, 56

Santa Cruz - Centro de Saúde Gentil GomesR. Manoel Passos, 580

Santa Cruz - Conselho TutelarAv. Bernardo Vasconcelos, 1.379

Santa Cruz - Centro de Saúde Padre Fernando de MeloR. Conceição Vidigal Paulucci, 150

Santa Efigênia - Centro de Saúde Carlos ChagasAv. Francisco Sales, 1.715

Santa Inês - Centro de Saúde Santa InêsR. Itumirim, 50

Santa Lúcia - Centro de Saúde Santa LúciaR. Murilo Morais de Andrade, 125

Santa Lúcia - Drogaria AraújoR. Michael Jeha, 20 - Praça República do Líbano

Santa Lúcia - Drogaria AraújoR. Kepler, 362

Santa Margarida - Escola Municipal Professor José BrazR. José Zurquim, 210

Santa Maria - Centro de Saúde Santa Maria (novo)R. das Pérolas, 123

Santa Maria - Escola Municipal Professor Mário WerneckR. Abati, 10

Santa Mônica - Antigo Centro de Saúde Santa MônicaR. dos Canoeiros, 320

Santa Rosa - Centro de Saúde Santa RosaR. Bueno Siqueira, 100

Santa Tereza - Quadra coberta da CARE LesteR. Anhanguera, 79

Santa Terezinha - Igreja de Santa TerezinhaR. Julita Nogueira Soares, 705

Santa Terezinha - Centro de Saúde Santa TerezinhaR. Senador Virgílio Távora, 157

Santo Agostinho - Praça da AssembleiaR. Rodrigues Caldas, 30

Santo André - Posto de rua (casa de munícipe)R. Escravo Isidoro, 555

Santo André - Centro de Saúde Santos AnjosR. Miosótis, 15

Santo Antônio - Escola Municipal Presidente João PessoaR. Congonhas, 639

São Bernardo - Regional NorteR. Pastor Muryllo Cassete, 85

São Bernardo - Centro de Controle de ZoonosesR. Edna Quintel, 173

São Cristóvão - Escola Municipal Honorina de BarrosPraça Professor Côrrea Neto, s/n

São Cristóvão - Centro de Saúde São CristóvãoR. Itapecerica, 555

São Francisco - Centro de Saúde São FranciscoR. Viana do Castelo, esquina com Av. Antônio Carlos

São Gabriel - Paróquia Nossa Senhora da AnunciaçãoR. Cabedelo, 15

São Gabriel - Fundação Metodista de Ação Social e CulturalR. Curimatã, 300

São Geraldo - Centro de Saúde São GeraldoAv. Itaituba, 318

São João Batista - Centro de Saúde AndradasR. Mariana Amélia de Azevedo, 21

São José - Centro de Saúde São José - Igreja Católica

São Tiago - R. Violeta de Melo, s/nSão JoséEscola Estadual Guia LopesR. Barão de Camargos, 88

São Luiz - Drogaria AraújoAv. Alfredo Camarate, 533

São Marcos - Ponto de Apoio ZoonosesR. Maria Aparecida, 120

São Paulo - Centro de Saúde São PauloR. Airuoca, 425

São Pedro - Drogaria AraújoR. Viçosa, 510

São Tomás - Creche São Tomás de AquinoR. Dez de Novembro, 176

Serra - Centro de Saúde FátimaR. Corinto, 450

Serra - Drogaria AraújoR. do Ouro, 870

Serra Verde - Escola Municipal José Maria AlkminR. Benigno Fagunes da Silva, s/n

Serrano - CAC SerranoR. Tocantis, 445

Sion - Colégio Santa DoroteiaR. Grão Mogol - esquina com Rua Chicago

Solimões - Centro de Saúde Felicidade IIR. Pau Brasil, 160

Suzana - Anexo Centro de Saúde Santa RosaR. dos Oitis, 60

Taquaril - Anexo do Centro de Saúde TaquarilR. Gil Eanes, 612

Tirol - Centro de Saúde TirolR. Nélio Cerqueira, 15

Trevo - Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus - Paróquia Imaculada ConceiçãoAv. Dandara, 88

Túnel de Ibirité - Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino / Túnel de IbiritéR. Waldir César Banquinho, 111

Tupi - Escola Municipal Francisco CamposR. Heraldo Belisário, 190

União - Escola Municipal Anísio TeixeiraR. Bolivar, 10

União - Centro de Saúde Leopoldo Chrisóstomode CastroR. Leôncio Chagas, 157

Urca - Centro Cultural do Bairro UrcaR. Exp. Paulo Souza - esquina com R. Urca

Urucuia - Escola Estadual Álvaro Laureano PimentelR. José Ovídio Guerra, 208

Vale do Jatobá - Centro de Saúde Vale do JatobáR. Luiz Leita Faria, 171

Venda Nova - CARE-VNR. Padre Pedro Pinto, 1.055

Ventosa - CRAS VentosaR. Dona Nicolina de Lima, 316

Vera Cruz - Centro de Saúde Vera CruzPraça Pedro Lessa, 36

Vila Aparecida - Centro de Saúde AparecidaR. Paulino Marques Gontijo, 109

Vila Cafezal - Centro de Saúde CafezalR. Bela Vista, 30

Vila Cemig - Centro de Saúde Vila CemigR. Coletiva, 48

Vila Conceição - Centro de Saúde Padre TarcísioR. Coronel Pereira, 29

Vila Fátima - Centro de Saúde São MiguelR. Nossa Sra. de Fátima, 2.240

Vila Fátima - Escola Municipal Professor Edson PizzaniR. Nossa Sra. de Fátima, 1015

Vila Ipê - Igreja São Judas TadeuR. Sebastião Santana Filho, 113

Vila Marçola - Bar do Seu NenêR. Bandoneon, 722

Vila Maria - Junqueira Compressores e Máquinas LTDAAv. Dois, 909 (antiga Av. Doze)

Vila Novo São Lucas - JOCUMR. Georgina Penido, s/n - ao lado do nº 201

Vila Oeste - Centro de Saúde João XXIIIR. Toledo, 481

Vila Paris - Escola Estadual Professor José Mesquitade CarvalhoR. Iraí, 154

Vila Pinho - Parque EcológicoAv. Perimetral, 800

Vila Pinho - Paróquia Santa ClaraR. das Hortas, 08

Vila Santa Ritade Cássia - PA do Santa Rita de CássiaR. São Tomáz de Aquino, 486

Vila Santa Ritade Cássia - Rodricão Pet ShopR. Principal, 929 - quase esquinacom R. Raimundo Tinti

Vista Alegre - Escola Municipal Padre Henrique BrandãoR. Crispim Jaques, 987

Vitória - Centro de Saúde Marcelo Pontel GomesR. Branca, 15

Zilah Spósito - Escola Municipal Daniel AlvarengaR. Coquilhos, 155

Sobre a raiva

A raiva é uma doença causada por um vírus que acomete mamíferos como cães, gatos, bois, cavalos, porcos, morcegos e também o homem. A doença é transmitida principalmente pela mordedura e também por arranhões, unhadas ou lambidas de animais doentes. Leia também: Vacinação antirrábica é estratégia para controlar o vírus da raiva O objetivo da campanha é manter o controle da raiva no município. Segundo a prefeitura, não há registro da doença em humanos desde 1984, em cães desde 1989 e em gatos desde 1985 em BH. A estimativa é que sejam cerca de 280 mil animais aptos a serem vacinados e a cobertura vacinal definida pelo Ministério da Saúde é de 80%.

